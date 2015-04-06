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ИА

Иван Анисимов

На сайте с 18 декабря 2007

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Самый «снобский» лофт Москвы
Фоторепортаж
Самый «снобский» лофт МосквыThe Village побывал в «Шоколадном лофте» — новом лектории проекта «Сноб» на «Красном Октябре»
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Самый «снобский» лофт Москвы
Фоторепортаж

Самый «снобский» лофт Москвы The Village побывал в «Шоколадном лофте» — новом лектории проекта «Сноб» на «Красном Октябре»