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ИА
Иван Анисимов
На сайте с 18 декабря 2007
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Фоторепортаж
Самый «снобский» лофт Москвы
The Village побывал в «Шоколадном лофте» — новом лектории проекта «Сноб» на «Красном Октябре»
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Фоторепортаж
Самый «снобский» лофт Москвы
The Village побывал в «Шоколадном лофте» — новом лектории проекта «Сноб» на «Красном Октябре»
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