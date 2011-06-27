Daria Rosyuk
На сайте с 14 апреля 2009
Путешествия по Европе от читателей The Village
Лигурия – море удовольствияПродолжение рассказа об автопутешествие по Южному берегу Франции и Италии. Перемещаемся на лигурийское побережье.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Лигурия – море удовольствия Продолжение рассказа об автопутешествие по Южному берегу Франции и Италии. Перемещаемся на лигурийское побережье.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Приоткроем окошко в мир Южной ФранцииВплоть до самого дня вылета я не верила, что увижу Лазурный берег. Мне казалось, что это нереально дорого, пафосно и можно позволить себе только годам к 50 или старше. На самом деле все не так грустно
Путешествия по Европе от читателей The Village