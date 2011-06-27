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DR

Daria Rosyuk

На сайте с 14 апреля 2009

Комментарии12
Темы0
Посты2
Коротко0
Путешествия по Европе от читателей The Village
Лигурия – море удовольствияПродолжение рассказа об автопутешествие по Южному берегу Франции и Италии. Перемещаемся на лигурийское побережье.
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Лигурия – море удовольствия Продолжение рассказа об автопутешествие по Южному берегу Франции и Италии. Перемещаемся на лигурийское побережье.

Путешествия по Европе от читателей The Village
Приоткроем окошко в мир Южной ФранцииВплоть до самого дня вылета я не верила, что увижу Лазурный берег. Мне казалось, что это нереально дорого, пафосно и можно позволить себе только годам к 50 или старше. На самом деле все не так грустно
15
Путешествия по Европе от читателей The Village

Приоткроем окошко в мир Южной Франции Вплоть до самого дня вылета я не верила, что увижу Лазурный берег. Мне казалось, что это нереально дорого, пафосно и можно позволить себе только годам к 50 или старше. На самом деле все не так грустно