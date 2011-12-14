Юлия Выдолоб
На сайте с 14 апреля 2009
Дом
Вещи недели: Ёлочные игрушкиВ постоянной рубрике The Village «Вещи недели» редакция делает подборку актуальных вещей. В преддверии Нового года мы нарядили ёлку игрушками, найденными в магазинах Москвы.
Дом
Вещи недели: Ёлочные игрушки В постоянной рубрике The Village «Вещи недели» редакция делает подборку актуальных вещей. В преддверии Нового года мы нарядили ёлку игрушками, найденными в магазинах Москвы.
Магазины
Новости магазинов: Предновогодние распродажи и новые маркиПредпраздничная распродажа в Twins Shopp, скандинавские марки и винтаж в 4 Rooms Showroom, новые парки, меховые жилеты и платья в Trends Brands и простые шерстяные свитеры в Oh, My.
Магазины
Новости магазинов: Предновогодние распродажи и новые марки Предпраздничная распродажа в Twins Shopp, скандинавские марки и винтаж в 4 Rooms Showroom, новые парки, меховые жилеты и платья в Trends Brands и простые шерстяные свитеры в Oh, My.
Внешний вид
Внешний вид: Ирина Меглинская, галерист и преподавательВ новой постоянной рубрике The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид