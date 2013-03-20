Alyona Lozovskaya
На сайте с 21 апреля 2012
Квартира недели
Квартира в светлых тонах для брата и сестрыКвартира в жилом комплексе «Царская столица» — со сдержанным интерьером, икеевской мебелью и плиткой пэчворк на кухне
Квартира недели
Квартира в светлых тонах для брата и сестры Квартира в жилом комплексе «Царская столица» — со сдержанным интерьером, икеевской мебелью и плиткой пэчворк на кухне
Фоторепортаж
Обновлённый Сиреневый сад на Щёлковском шоссеНа Щёлковском шоссе после реконструкции открылся Сиреневый сад
Фоторепортаж
Обновлённый Сиреневый сад на Щёлковском шоссе На Щёлковском шоссе после реконструкции открылся Сиреневый сад
Внешний вид
Андрей Бондарь, музыкант группы «Пропеллер Брокен», совладелец бара «Детка»The Village фотографирует горожан в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя этого выпуска мы сфотографировали на Петроградской стороне
Внешний вид
Андрей Бондарь, музыкант группы «Пропеллер Брокен», совладелец бара «Детка» The Village фотографирует горожан в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя этого выпуска мы сфотографировали на Петроградской стороне
Кейсы
Производственный процесс: Как делают комплектующие для иномарокH&F открывает новую рубрику: фоторепортаж о том, как устроено производство привычных вещей. На этот раз мы посетили фабрику, где с немецкой точностью делают чехлы для автокресел Volkswagen.
Кейсы
Производственный процесс: Как делают комплектующие для иномарок H&F открывает новую рубрику: фоторепортаж о том, как устроено производство привычных вещей. На этот раз мы посетили фабрику, где с немецкой точностью делают чехлы для автокресел Volkswagen.
Будущее
Личный финансовый советникРазобраться в ставках по кредиту или выбрать выгодный тариф сотовой связи часто бывает непросто. Помочь может личный финансовый советник.
Будущее
Личный финансовый советник Разобраться в ставках по кредиту или выбрать выгодный тариф сотовой связи часто бывает непросто. Помочь может личный финансовый советник.
Кейсы
Business Geek: Визы для стартаперов, 104-летний блогер, скандал с Дуровым и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Кейсы
Business Geek: Визы для стартаперов, 104-летний блогер, скандал с Дуровым и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Будущее
Цифровой криминалистПервым в истории криминалистом был выдуманный Шерлок Холмс, его современные коллеги больше времени проводят за компьютером, чем с химическими реагентами.
Будущее
Цифровой криминалист Первым в истории криминалистом был выдуманный Шерлок Холмс, его современные коллеги больше времени проводят за компьютером, чем с химическими реагентами.
Менеджмент
Джигурда, девушка, борщ: Правила бизнеса от 5 успешных пабликов «ВКонтакте»Надоедливые фото, вульгарная психология и банальные цитаты — таков контент популярных сообществ крупнейшей социальной сети России, а деньги идут от рекламы. Что в головах и кошельках у их создателей?
Менеджмент