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vw_polovinka

На сайте с 28 июня 2012

Комментарии0
Темы0
Посты8
Коротко0
Вторая Poloвинка
Вторая Poloвинка: Владимир и Ольга ДегтяревыОльга и Владимир — о местах, где хорошо гулять с детьми, заниматься спортом, читать книжки и есть вкусные сэндвичи.
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Вторая Poloвинка

Вторая Poloвинка: Владимир и Ольга Дегтяревы Ольга и Владимир — о местах, где хорошо гулять с детьми, заниматься спортом, читать книжки и есть вкусные сэндвичи.

Вторая Poloвинка
Вторая Poloвинка: Антон и Ксения ШнайдерКсения и Антон — о безлюдной крепости в центре города, закатах над Киевским морем и стильных очках.
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Вторая Poloвинка

Вторая Poloвинка: Антон и Ксения Шнайдер Ксения и Антон — о безлюдной крепости в центре города, закатах над Киевским морем и стильных очках.

Вторая Poloвинка: Слава и Лена Балбек
Вторая Poloвинка
Вторая Poloвинка: Слава и Лена БалбекЛена и Слава — о вкусных пирогах, заведениях с отличным интерьером и увлечении вейксёрфингом.
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Вторая Poloвинка: Слава и Лена Балбек
Вторая Poloвинка

Вторая Poloвинка: Слава и Лена Балбек Лена и Слава — о вкусных пирогах, заведениях с отличным интерьером и увлечении вейксёрфингом.

Вторая Poloвинка
Вторая Poloвинка: Евгений Филатов и Ната ТоматаНата и Евгений — о прекрасной обзорной площадке, любимом Подоле и прогулках с собакой.
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Вторая Poloвинка

Вторая Poloвинка: Евгений Филатов и Ната Томата Ната и Евгений — о прекрасной обзорной площадке, любимом Подоле и прогулках с собакой.

Вторая Poloвинка
Вторая Poloвинка: Влад Фисун и Дарина ШулякДарина и Влад о пластинках, отдыхе у воды и любимых местах в Киеве.
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Вторая Poloвинка

Вторая Poloвинка: Влад Фисун и Дарина Шуляк Дарина и Влад о пластинках, отдыхе у воды и любимых местах в Киеве.

Вторая Poloвинка
Вторая Poloвинка: Йен Левин и Соня ПлакидюкСоня и Йен — о самых вкусных киевских булках, хороших обувных магазинах и любимых местах в городе.
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Вторая Poloвинка

Вторая Poloвинка: Йен Левин и Соня Плакидюк Соня и Йен — о самых вкусных киевских булках, хороших обувных магазинах и любимых местах в городе.

Вторая Poloвинка
Вторая Poloвинка: Русалия и Антон Або Антон Або и его жена Русалия рассказывают о тихих киевских улицах и местах, которые вдохновляют на создание рисунков и фотографий.
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Вторая Poloвинка

Вторая Poloвинка: Русалия и Антон Або Антон Або и его жена Русалия рассказывают о тихих киевских улицах и местах, которые вдохновляют на создание рисунков и фотографий.

Вторая Poloвинка: Кирилл Чичкан и Юля Письменная
Вторая Poloвинка
Вторая Poloвинка: Кирилл Чичкан и Юля ПисьменнаяКирилл и Юля о киевских пингвинах, шикарных шоколадных десертах и любимых местах в городе.
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Вторая Poloвинка: Кирилл Чичкан и Юля Письменная
Вторая Poloвинка

Вторая Poloвинка: Кирилл Чичкан и Юля Письменная Кирилл и Юля о киевских пингвинах, шикарных шоколадных десертах и любимых местах в городе.