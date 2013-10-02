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Анна Михайленко
На сайте с 28 сентября 2012
Еда
Фестиваль «Осознанная кухня» в «Четверти» станет ежесезонным
Фестиваль «Осознанная кухня», посвящённый вегетарианской и веганской кулинарии, станет ежесезонным. Следующий собираются провести на той же площадке — в пространстве «Четверть» — 26 октября.
Еда
Фестиваль «Осознанная кухня» в «Четверти» станет ежесезонным Фестиваль «Осознанная кухня», посвящённый вегетарианской и веганской кулинарии, станет ежесезонным. Следующий собираются провести на той же площадке — в пространстве «Четверть» — 26 октября.
Рестораны
Все свои: Пышечная на Черной речкеКаждую неделю горожане показывают нам свои любимые малоизвестные места. В этот раз — альтернатива пышечной на Конюшенной — кафе на Черной речке, где подают пышки почти 20 лет.
Рестораны
Все свои: Пышечная на Черной речке Каждую неделю горожане показывают нам свои любимые малоизвестные места. В этот раз — альтернатива пышечной на Конюшенной — кафе на Черной речке, где подают пышки почти 20 лет.
Рестораны
Веганский стрит-фуд «Поехали!» переедет в «Четверть»
Участники проекта «Ресторанный день. Тест» — команда лавки веганской кухни «Поехали!» — откроет постоянное кафе в «Четверти».
Рестораны