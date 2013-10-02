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Анна Михайленко

На сайте с 28 сентября 2012

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Еда

Фестиваль «Осознанная кухня» в «Четверти» станет ежесезонным

Фестиваль «Осознанная кухня», посвящённый вегетарианской и веганской кулинарии, станет ежесезонным. Следующий собираются провести на той же площадке — в пространстве «Четверть» — 26 октября.

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Еда

Фестиваль «Осознанная кухня» в «Четверти» станет ежесезонным Фестиваль «Осознанная кухня», посвящённый вегетарианской и веганской кулинарии, станет ежесезонным. Следующий собираются провести на той же площадке — в пространстве «Четверть» — 26 октября.

Все свои: Пышечная на Черной речке
Рестораны
Все свои: Пышечная на Черной речкеКаждую неделю горожане показывают нам свои любимые малоизвестные места. В этот раз — альтернатива пышечной на Конюшенной — кафе на Черной речке, где подают пышки почти 20 лет.
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Все свои: Пышечная на Черной речке
Рестораны

Все свои: Пышечная на Черной речке Каждую неделю горожане показывают нам свои любимые малоизвестные места. В этот раз — альтернатива пышечной на Конюшенной — кафе на Черной речке, где подают пышки почти 20 лет.

Рестораны

Веганский стрит-фуд «Поехали!» переедет в «Четверть»

Участники проекта «Ресторанный день. Тест» — команда лавки веганской кухни «Поехали!» — откроет постоянное кафе в «Четверти».

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Рестораны

Веганский стрит-фуд «Поехали!» переедет в «Четверть» Участники проекта «Ресторанный день. Тест» — команда лавки веганской кухни «Поехали!» — откроет постоянное кафе в «Четверти».