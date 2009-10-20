Kat Alexander
На сайте с 16 мая 2009
Рецепты читателей
Carrot Cookies Морковные подарки
Рецепты читателей
Zucchini Soup & Homemade Ciabatta Warm me up with hearty Soup
Рецепты читателей
Breakfast Fun with Pumpkin PancakesPeter Peter Pumpkin Eater Had a Wife but couldnt keep Her He put Her in a Pumpkin Shell And there He kept Her very well.
Рецепты читателей
Breakfast Fun with Pumpkin Pancakes Peter Peter Pumpkin Eater Had a Wife but couldnt keep Her He put Her in a Pumpkin Shell And there He kept Her very well.
Рецепты читателей
You are my Pumpkin PieШарль Перро оправил Золушку на бал в карете из тыквы, Джанни Родари подарил нам кума Тыкву, а еще на страницах сказок живут Волшебная Тыква, братик из Тыквы, и многие другие. Но продукт стал действительно популярен благодаря Гарри Поттеру. Тыквенный сок, тыквенные конфеты, тыквенный пирог - все это вы можете найти в Хогвардсе. Тыквенным пирог, являлся, пожалуй, самым любимым дессертом...
Рецепты читателей
You are my Pumpkin Pie Шарль Перро оправил Золушку на бал в карете из тыквы, Джанни Родари подарил нам кума Тыкву, а еще на страницах сказок живут Волшебная Тыква, братик из Тыквы, и многие другие. Но продукт стал действительно популярен благодаря Гарри Поттеру. Тыквенный сок, тыквенные конфеты, тыквенный пирог - все это вы можете найти в Хогвардсе. Тыквенным пирог, являлся, пожалуй, самым любимым дессертом...
Рецепты читателей
Waking up with BagelsПариж знаменит своими багетами, а Дублин хлебом из пресного теста. Сан-Франциско манит белой булкой, а Новый Орлеан привествует вас каждое утро оладями. Филадельфия - не Филадельфия без мягких претцелей, а Бонн не будет таковым без черного хлеба. Но ни один город, возможно во всем мире, не будет так близко ассоциироваться с выпечкой, как Нью-Йорк с Бейглом.
Рецепты читателей