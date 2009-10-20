Waking up with Bagels Париж знаменит своими багетами, а Дублин хлебом из пресного теста. Сан-Франциско манит белой булкой, а Новый Орлеан привествует вас каждое утро оладями. Филадельфия - не Филадельфия без мягких претцелей, а Бонн не будет таковым без черного хлеба. Но ни один город, возможно во всем мире, не будет так близко ассоциироваться с выпечкой, как Нью-Йорк с Бейглом.