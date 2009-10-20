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KA

Kat Alexander

На сайте с 16 мая 2009

Комментарии37
Темы0
Посты5
Коротко0
Рецепты читателей
Carrot CookiesМорковные подарки
0
Рецепты читателей

Carrot Cookies Морковные подарки

Рецепты читателей
Zucchini Soup & Homemade CiabattaWarm me up with hearty Soup
11
Рецепты читателей

Zucchini Soup & Homemade Ciabatta Warm me up with hearty Soup

Рецепты читателей
Breakfast Fun with Pumpkin PancakesPeter Peter Pumpkin Eater Had a Wife but couldnt keep Her He put Her in a Pumpkin Shell And there He kept Her very well.
8
Рецепты читателей

Breakfast Fun with Pumpkin Pancakes Peter Peter Pumpkin Eater Had a Wife but couldnt keep Her He put Her in a Pumpkin Shell And there He kept Her very well.

Рецепты читателей
You are my Pumpkin PieШарль Перро оправил Золушку на бал в карете из тыквы, Джанни Родари подарил нам кума Тыкву, а еще на страницах сказок живут Волшебная Тыква, братик из Тыквы, и многие другие. Но продукт стал действительно популярен благодаря Гарри Поттеру. Тыквенный сок, тыквенные конфеты, тыквенный пирог - все это вы можете найти в Хогвардсе. Тыквенным пирог, являлся, пожалуй, самым любимым дессертом...
23
Рецепты читателей

You are my Pumpkin Pie Шарль Перро оправил Золушку на бал в карете из тыквы, Джанни Родари подарил нам кума Тыкву, а еще на страницах сказок живут Волшебная Тыква, братик из Тыквы, и многие другие. Но продукт стал действительно популярен благодаря Гарри Поттеру. Тыквенный сок, тыквенные конфеты, тыквенный пирог - все это вы можете найти в Хогвардсе. Тыквенным пирог, являлся, пожалуй, самым любимым дессертом...

Рецепты читателей
Waking up with BagelsПариж знаменит своими багетами, а Дублин хлебом из пресного теста. Сан-Франциско манит белой булкой, а Новый Орлеан привествует вас каждое утро оладями. Филадельфия - не Филадельфия без мягких претцелей, а Бонн не будет таковым без черного хлеба. Но ни один город, возможно во всем мире, не будет так близко ассоциироваться с выпечкой, как Нью-Йорк с Бейглом.
31
Рецепты читателей

Waking up with Bagels Париж знаменит своими багетами, а Дублин хлебом из пресного теста. Сан-Франциско манит белой булкой, а Новый Орлеан привествует вас каждое утро оладями. Филадельфия - не Филадельфия без мягких претцелей, а Бонн не будет таковым без черного хлеба. Но ни один город, возможно во всем мире, не будет так близко ассоциироваться с выпечкой, как Нью-Йорк с Бейглом.