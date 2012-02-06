Carrot Cookies Морковные подарки
На Старый Новый Год, чтобы продлить ощущение праздника я делала морковные печенья для себя и своих друзей. Сейчас, когда все еще холодно, и молоко с печеньем всегда кажется привлекательной идеей, я думаю повторить один из любимых рецептов.
Еще печенья с бантами или в красивых коробочках и пакетиках всегда будут удачной идеей для небольших подарков на милые сердцу праздники.
Так вот, в предверии приближающихся 14 и 23 февраля, решила освежить в памяти рецепт самых вкусных морковных изделий.
225 масла - 200 гр сахара - 10 грамм апельсиновой цедры - 1 яйцо - 140 гр натертой моркови - 335 муки - 9 гр пекарского порошка - 1 гр соли - 1 гр корицы
Надо:
Подогрейте духовку до 190 гр и подготовьте противень.
Взбейте масло и сахар, и затем добавьте апельсиновую цедру и яйцо, перемешайте до получения однородной массы.
Отдельно перемешайте все сухие ингредиенты и добавьте в масляную массу, добавляя также тертую морковь. Все тщательно перемешайте, сформируйте печенья и выложите их на противень (сделайте очень маленькие комочки, тк печенья расползутся в духовке)
Выпекайте около 12 минут
With Love, Apfelcake and Patisserie
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