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nervmusic

На сайте с 7 января 2008

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Путешествия по Европе от читателей The Village
В Париже открылся МинибарСемейный бизнес для знатного французского диджея Cabanne является вовсе не мечтой, как для многих читалей. Владелец лейбла Minibar Records Jean-Guillaume Cabanne два месяца назад открыл музыкальный бар в самом сердце Парижа с одноименным названием - Minibar. Компаньонами по работе выступили его родной брат и кузен, а для дизайн-концепции использованы персонажи фирменного стиля...
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Путешествия по Европе от читателей The Village

В Париже открылся Минибар Семейный бизнес для знатного французского диджея Cabanne является вовсе не мечтой, как для многих читалей. Владелец лейбла Minibar Records Jean-Guillaume Cabanne два месяца назад открыл музыкальный бар в самом сердце Парижа с одноименным названием - Minibar. Компаньонами по работе выступили его родной брат и кузен, а для дизайн-концепции использованы персонажи фирменного стиля...