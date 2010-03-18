В Париже открылся Минибар Семейный бизнес для знатного французского диджея Cabanne является вовсе не мечтой, как для многих читалей. Владелец лейбла Minibar Records Jean-Guillaume Cabanne два месяца назад открыл музыкальный бар в самом сердце Парижа с одноименным названием - Minibar. Компаньонами по работе выступили его родной брат и кузен, а для дизайн-концепции использованы персонажи фирменного стиля...