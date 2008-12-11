Alexandra Blaze
На сайте с 16 октября 2007
Путешествия по Европе от читателей The Village
Стокгольм с изнанкиСтокгольм – пожалуй, самая прекрасная скандинавская столица. Но многим на ум приходит всего лишь Карлсон, Икеа, викинги, шведская семья, Stockholm Syndrom, стокгольмское метро – столь поверхностный ассоциативный ряд. Чтобы узнать, какой он, Стокгольм, на самом деле – мало просто посмотреть. Нужно его полюбить, прочувствовать и вжиться.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Стокгольм с изнанки Стокгольм – пожалуй, самая прекрасная скандинавская столица. Но многим на ум приходит всего лишь Карлсон, Икеа, викинги, шведская семья, Stockholm Syndrom, стокгольмское метро – столь поверхностный ассоциативный ряд. Чтобы узнать, какой он, Стокгольм, на самом деле – мало просто посмотреть. Нужно его полюбить, прочувствовать и вжиться.
Ситуация
Самые вкусные сладости в городеЧасто многие из нас, гуляя по Москве – просто так или по делу, задаются насущным вопросом: где бы выпить чашечку ароматного кофе, где бы отведать чего-нибудь необычнго и вкусного, где купить сладостей домой к чаю, а то и просто скоротать часок-другой, болтая с другом или подружкой. А еще, желательно, за умеренную цену. В этой статье я расскажу вам, отъявленным сладкоежкам, о том, куда...
Ситуация
Самые вкусные сладости в городе Часто многие из нас, гуляя по Москве – просто так или по делу, задаются насущным вопросом: где бы выпить чашечку ароматного кофе, где бы отведать чего-нибудь необычнго и вкусного, где купить сладостей домой к чаю, а то и просто скоротать часок-другой, болтая с другом или подружкой. А еще, желательно, за умеренную цену. В этой статье я расскажу вам, отъявленным сладкоежкам, о том, куда...
Путешествия по Европе от читателей The Village
На пароме по ЕвропеЕсть один замечательнй способ путешествовать по Скандинавии – на пароме. Во-первых, можно сэкономить денег. Каюта на четверых в среднем стоит 125 евро, так что путешестввать выгоднее (да и интереснее) развеселой компанией. Во-вторых, незабываемые впечатления гарантируются.
Путешествия по Европе от читателей The Village