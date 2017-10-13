Ирина Евдокимова
На сайте с 21 октября 2013
Музей кино на ВДНХ откроется для посетителей 20 октября
Накануне там состоится торжественная церемония открытия
Музей кино на ВДНХ откроется для посетителей 20 октября Накануне там состоится торжественная церемония открытия
Страховщики предложили методы борьбы с мошенничеством при оформлении электронного ОСАГО
При нем посредники искажают данные автомобилей для снижения стоимости страховки
Страховщики предложили методы борьбы с мошенничеством при оформлении электронного ОСАГО При нем посредники искажают данные автомобилей для снижения стоимости страховки
#ЯТоже: Пострадавшие от домогательств запустили флешмоб в соцсетях
Он был запущен на фоне скандала вокруг харассмента в киноиндустрии
#ЯТоже: Пострадавшие от домогательств запустили флешмоб в соцсетях Он был запущен на фоне скандала вокруг харассмента в киноиндустрии
На Манежной площади откроется виртуальный зоопарк Он будет работать с 18 по 22 октября
ЕСПЧ принял жалобу художника Лоскутова на штраф из-за «икон» Pussy Riot
Он считает, что власти нарушили его право на свободу выражения мнения
ЕСПЧ принял жалобу художника Лоскутова на штраф из-за «икон» Pussy Riot Он считает, что власти нарушили его право на свободу выражения мнения
ЕСПЧ присудил компенсацию потерпевшей по делу о взрыве в Домодедове
Российские власти должны выплатить Криволуцкой 5 тысяч евро в качестве компенсации
ЕСПЧ присудил компенсацию потерпевшей по делу о взрыве в Домодедове Российские власти должны выплатить Криволуцкой 5 тысяч евро в качестве компенсации
Оператор каршеринга BelkaCar будет исключать водителей за курение
В это время оператор «Делимобиль» оштрафовал порядка 300 человек за курение в салоне
Оператор каршеринга BelkaCar будет исключать водителей за курение В это время оператор «Делимобиль» оштрафовал порядка 300 человек за курение в салоне
В ЦДХ обнаружили часть похищенной коллекции культурных ценностей
Ее стоимость оценивается в 41,8 миллиона рублей
В ЦДХ обнаружили часть похищенной коллекции культурных ценностей Ее стоимость оценивается в 41,8 миллиона рублей
Минкомсвязь предложила сократить срок хранения данных по «пакету Яровой» до месяца
На реализацию закона операторы связи будут вынуждены потратить десятки миллиардов рублей
Минкомсвязь предложила сократить срок хранения данных по «пакету Яровой» до месяца На реализацию закона операторы связи будут вынуждены потратить десятки миллиардов рублей
В Госдуму внесли законопроекты об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов
Пакет документов разработан по итогам апрельской встречи членов Совета законодателей
В Госдуму внесли законопроекты об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов Пакет документов разработан по итогам апрельской встречи членов Совета законодателей
Генпрокуратура не нашла нарушений при выделении субсидии на «Матильду»
Ранее Наталья Поклонская заявила о сомнительных схемах финансирования фильма
Генпрокуратура не нашла нарушений при выделении субсидии на «Матильду» Ранее Наталья Поклонская заявила о сомнительных схемах финансирования фильма
Telegram-бот для предупреждения депрессии
Бот учитывает настроение пользователя и ведет статистику
Telegram-бот для предупреждения депрессии Бот учитывает настроение пользователя и ведет статистику
Суд обязал «Новую газету» переписать статью об авиакомпании «Победа»
Решение суда обязывает издание удалить из публикации на сайте пять утверждений о перевозчике
Суд обязал «Новую газету» переписать статью об авиакомпании «Победа» Решение суда обязывает издание удалить из публикации на сайте пять утверждений о перевозчике
Объявлены победители Российской молодежной архитектурной биеннале
В 2017-2018 годах экспозиция биеннале будет представлена в крупных городах России
Объявлены победители Российской молодежной архитектурной биеннале В 2017-2018 годах экспозиция биеннале будет представлена в крупных городах России
ФАС предложила меры по снижению цен на презервативы
Ведомство предлагает ограничить размер наценки на презервативы в розничных сетях
ФАС предложила меры по снижению цен на презервативы Ведомство предлагает ограничить размер наценки на презервативы в розничных сетях
Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре
Максимальная температура воздуха в течение дня составит плюс 6-8 градусов
Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре Максимальная температура воздуха в течение дня составит плюс 6-8 градусов
Задержанные сторонники ИГ планировали теракты на фестивале молодежи
Все четверо подозреваемых являются выходцами из Дагестана
Задержанные сторонники ИГ планировали теракты на фестивале молодежи Все четверо подозреваемых являются выходцами из Дагестана
Верховный суд изменил порядок публикации приговоров
При публикации судебных актов теперь обязательно раскрывать фамилии осужденных и взысканные с них суммы
Верховный суд изменил порядок публикации приговоров При публикации судебных актов теперь обязательно раскрывать фамилии осужденных и взысканные с них суммы
В Москве пройдет выставка коллекционных автомобилей «Волга»
Выставка объединит автомобили из частных коллекций
В Москве пройдет выставка коллекционных автомобилей «Волга» Выставка объединит автомобили из частных коллекций
Мошенники стали использовать Viber для кражи денег с банковских карт
Аналогичную схему злоумышленники использовали, представляясь работниками Сбербанка