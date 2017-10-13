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Ирина Евдокимова

На сайте с 21 октября 2013

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Новости

Музей кино на ВДНХ откроется для посетителей 20 октября

Накануне там состоится торжественная церемония открытия

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Музей кино на ВДНХ откроется для посетителей 20 октября Накануне там состоится торжественная церемония открытия

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Страховщики предложили методы борьбы с мошенничеством при оформлении электронного ОСАГО

При нем посредники искажают данные автомобилей для снижения стоимости страховки

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Страховщики предложили методы борьбы с мошенничеством при оформлении электронного ОСАГО При нем посредники искажают данные автомобилей для снижения стоимости страховки

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#ЯТоже: Пострадавшие от домогательств запустили флешмоб в соцсетях

Он был запущен на фоне скандала вокруг харассмента в киноиндустрии

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#ЯТоже: Пострадавшие от домогательств запустили флешмоб в соцсетях Он был запущен на фоне скандала вокруг харассмента в киноиндустрии

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На Манежной площади откроется виртуальный зоопарк

Он будет работать с 18 по 22 октября

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На Манежной площади откроется виртуальный зоопарк Он будет работать с 18 по 22 октября

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ЕСПЧ принял жалобу художника Лоскутова на штраф из-за «икон» Pussy Riot

Он считает, что власти нарушили его право на свободу выражения мнения

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ЕСПЧ принял жалобу художника Лоскутова на штраф из-за «икон» Pussy Riot Он считает, что власти нарушили его право на свободу выражения мнения

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ЕСПЧ присудил компенсацию потерпевшей по делу о взрыве в Домодедове

Российские власти должны выплатить Криволуцкой 5 тысяч евро в качестве компенсации

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ЕСПЧ присудил компенсацию потерпевшей по делу о взрыве в Домодедове Российские власти должны выплатить Криволуцкой 5 тысяч евро в качестве компенсации

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Оператор каршеринга BelkaCar будет исключать водителей за курение

В это время оператор «Делимобиль» оштрафовал порядка 300 человек за курение в салоне

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Оператор каршеринга BelkaCar будет исключать водителей за курение В это время оператор «Делимобиль» оштрафовал порядка 300 человек за курение в салоне

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В ЦДХ обнаружили часть похищенной коллекции культурных ценностей

Ее стоимость оценивается в 41,8 миллиона рублей

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В ЦДХ обнаружили часть похищенной коллекции культурных ценностей Ее стоимость оценивается в 41,8 миллиона рублей

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Минкомсвязь предложила сократить срок хранения данных по «пакету Яровой» до месяца

На реализацию закона операторы связи будут вынуждены потратить десятки миллиардов рублей

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Минкомсвязь предложила сократить срок хранения данных по «пакету Яровой» до месяца На реализацию закона операторы связи будут вынуждены потратить десятки миллиардов рублей

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В Госдуму внесли законопроекты об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов

Пакет документов разработан по итогам апрельской встречи членов Совета законодателей

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В Госдуму внесли законопроекты об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов Пакет документов разработан по итогам апрельской встречи членов Совета законодателей

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Генпрокуратура не нашла нарушений при выделении субсидии на «Матильду»

Ранее Наталья Поклонская заявила о сомнительных схемах финансирования фильма

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Генпрокуратура не нашла нарушений при выделении субсидии на «Матильду» Ранее Наталья Поклонская заявила о сомнительных схемах финансирования фильма

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Telegram-бот для предупреждения депрессии

Бот учитывает настроение пользователя и ведет статистику

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Telegram-бот для предупреждения депрессии Бот учитывает настроение пользователя и ведет статистику

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Суд обязал «Новую газету» переписать статью об авиакомпании «Победа»

Решение суда обязывает издание удалить из публикации на сайте пять утверждений о перевозчике

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Суд обязал «Новую газету» переписать статью об авиакомпании «Победа» Решение суда обязывает издание удалить из публикации на сайте пять утверждений о перевозчике

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Объявлены победители Российской молодежной архитектурной биеннале

В 2017-2018 годах экспозиция биеннале будет представлена в крупных городах России

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Объявлены победители Российской молодежной архитектурной биеннале В 2017-2018 годах экспозиция биеннале будет представлена в крупных городах России

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ФАС предложила меры по снижению цен на презервативы

Ведомство предлагает ограничить размер наценки на презервативы в розничных сетях

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ФАС предложила меры по снижению цен на презервативы Ведомство предлагает ограничить размер наценки на презервативы в розничных сетях

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Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре

Максимальная температура воздуха в течение дня составит плюс 6-8 градусов

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Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре Максимальная температура воздуха в течение дня составит плюс 6-8 градусов

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Задержанные сторонники ИГ планировали теракты на фестивале молодежи

Все четверо подозреваемых являются выходцами из Дагестана

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Задержанные сторонники ИГ планировали теракты на фестивале молодежи Все четверо подозреваемых являются выходцами из Дагестана

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Верховный суд изменил порядок публикации приговоров

При публикации судебных актов теперь обязательно раскрывать фамилии осужденных и взысканные с них суммы

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Верховный суд изменил порядок публикации приговоров При публикации судебных актов теперь обязательно раскрывать фамилии осужденных и взысканные с них суммы

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В Москве пройдет выставка коллекционных автомобилей «Волга»

Выставка объединит автомобили из частных коллекций

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В Москве пройдет выставка коллекционных автомобилей «Волга» Выставка объединит автомобили из частных коллекций

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Мошенники стали использовать Viber для кражи денег с банковских карт

Аналогичную схему злоумышленники использовали, представляясь работниками Сбербанка

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Мошенники стали использовать Viber для кражи денег с банковских карт Аналогичную схему злоумышленники использовали, представляясь работниками Сбербанка

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