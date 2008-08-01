Миша p1oner
На сайте с 9 января 2008
Питер
Единственная в России 3х этажная галерея «Башня», Санкт-ПетербургСовсем недавно во дворе Владимирского проспекта открылась новая галерея Башня. Ну не во дворе, а в бывшей пожарной башне. Она, правда, состоит из трех этажей, на каждый из которых надо подниматься по старой ржавой лестнице, преодолев до этого пять этажей обычной питерской парадной, которые очень своеобразно пахнут в центре города. Хозяин галереи художник Дмитрий Громов, который...
Питер
Единственная в России 3х этажная галерея «Башня», Санкт-Петербург Совсем недавно во дворе Владимирского проспекта открылась новая галерея Башня. Ну не во дворе, а в бывшей пожарной башне. Она, правда, состоит из трех этажей, на каждый из которых надо подниматься по старой ржавой лестнице, преодолев до этого пять этажей обычной питерской парадной, которые очень своеобразно пахнут в центре города. Хозяин галереи художник Дмитрий Громов, который...
Питер
Проект ШУМПару недель назад в центре Питера, на Миллионной 17 открылось замечательное заведение ШУМ. Называют они себя проектом, используя предоставленное им пространство для проведения выставок и кинопросмотров по вечерам. Очень приятная, по – домашнему уютная обстановка предрасполагает к приятному проведению времени. Вам предложат чай и приятное общение с посетителями.
Питер