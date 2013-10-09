Ksenia Vityuk
На сайте с 14 мая 2014
Сделал сам
Как дизайнеры стали зарабатывать на уборке квартирСозданный бывшими сотрудниками «Рамблера» сервис Qlean помогает найти уборщиков для тех, кому лень или некогда наводить чистоту в квартире самому
Сделал сам
Как дизайнеры стали зарабатывать на уборке квартир Созданный бывшими сотрудниками «Рамблера» сервис Qlean помогает найти уборщиков для тех, кому лень или некогда наводить чистоту в квартире самому
Как это работает
Как доставляют посылки из-за рубежаThe Village выяснил, как устроена экспресс-доставка международных посылок в DHL
Как это работает
Как доставляют посылки из-за рубежа The Village выяснил, как устроена экспресс-доставка международных посылок в DHL
Сделал сам
Как работает служба шеф-поваров по вызовуПовара из команды «Рыба. Мясо. Два ножа» готовят ужины на кухне заказчиков. Число клиентов растёт. The Village выяснил, как устроен их бизнес
Сделал сам
Как работает служба шеф-поваров по вызову Повара из команды «Рыба. Мясо. Два ножа» готовят ужины на кухне заказчиков. Число клиентов растёт. The Village выяснил, как устроен их бизнес
Производственный процесс
Как делают сосискиThe Village продолжает выяснять, как производят разные вещи. На этот раз — молочные сосиски
Производственный процесс
Как делают сосиски The Village продолжает выяснять, как производят разные вещи. На этот раз — молочные сосиски
Производственный процесс
Как пекут хлебThe Village продолжает выяснять, как делают привычные вещи. Сегодня — фоторепортаж из пекарни «Хлеб насущный»
Производственный процесс
Как пекут хлеб The Village продолжает выяснять, как делают привычные вещи. Сегодня — фоторепортаж из пекарни «Хлеб насущный»
Эксперимент
«Марсель Роберт»: Как семейная пара поставляет чехлы для айфона в re:Store и скайшопыЭрве Ле Девеат и Арина Слабко стали делать чехлы для айфонов. Раскрутиться помогли сетевые магазины. Теперь они надеются заключить ещё несколько договоров с крупными компаниями.
Эксперимент
«Марсель Роберт»: Как семейная пара поставляет чехлы для айфона в re:Store и скайшопы Эрве Ле Девеат и Арина Слабко стали делать чехлы для айфонов. Раскрутиться помогли сетевые магазины. Теперь они надеются заключить ещё несколько договоров с крупными компаниями.
Сделал сам
Enjoy Me: Магазин подарков, превратившийся в крупного оптового поставщикаПереехав в Лондон, Александра Хлопушина создала онлайн-магазин подарков. Ей удалось стать поставщиком магазинов Студии Артемия Лебедева, «Республики» и довести оборот компании до 200 млн рублей в год.
Сделал сам
Enjoy Me: Магазин подарков, превратившийся в крупного оптового поставщика Переехав в Лондон, Александра Хлопушина создала онлайн-магазин подарков. Ей удалось стать поставщиком магазинов Студии Артемия Лебедева, «Республики» и довести оборот компании до 200 млн рублей в год.
Менеджмент
Второй шанс: Бывшие заключённые, создавшие миллионный бизнесЗа год в тюрьме можно получить знания и навыки, сравнимые с программами MBA в топовых университетах, утверждают некоторые люди. H&F собрал истории тех, кто сумел применить такой опыт в бизнесе.
Менеджмент
Второй шанс: Бывшие заключённые, создавшие миллионный бизнес За год в тюрьме можно получить знания и навыки, сравнимые с программами MBA в топовых университетах, утверждают некоторые люди. H&F собрал истории тех, кто сумел применить такой опыт в бизнесе.
Эксперимент
Funfur: История спасения онлайн-магазина мебелиОтчаянная попытка двух девушек открыть производство мебели по фотографиям из соцсетей.
Эксперимент
Funfur: История спасения онлайн-магазина мебели Отчаянная попытка двух девушек открыть производство мебели по фотографиям из соцсетей.
Эксперимент
LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телуАнтон Логинов и Виктор Иванов обнаружили спрос на слепки разных частей тела, которыми можно украшать квартиры и клубы. На нарциссах приятели зарабатывают более миллиона рублей в год.
Эксперимент
LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу Антон Логинов и Виктор Иванов обнаружили спрос на слепки разных частей тела, которыми можно украшать квартиры и клубы. На нарциссах приятели зарабатывают более миллиона рублей в год.
Как это работает
Рабочий стол: Анастасия Сартан, Trends BrandsHopes & Fears посмотрел, как работает основательница магазина Trends Brands Анастасия Сартан, строгая руководительница и страстная любительница моды.
Как это работает
Рабочий стол: Анастасия Сартан, Trends Brands Hopes & Fears посмотрел, как работает основательница магазина Trends Brands Анастасия Сартан, строгая руководительница и страстная любительница моды.
Эксперимент
Trusbox: Как за месяц запустить сервис подписки на трусыДве подруги нашли новый способ продажи трусов, рассчитанный на занятых потребителей.
Эксперимент
Trusbox: Как за месяц запустить сервис подписки на трусы Две подруги нашли новый способ продажи трусов, рассчитанный на занятых потребителей.
Сделал сам
Print3DSpb: Как стать официальным поставщиком 3D-принтеров в России Сотрудник энергетической компании Василий Киселёв на досуге продаёт 3D-принтеры и надеется, что его Print3DSpb станет лидером рынка.
Сделал сам
Print3DSpb: Как стать официальным поставщиком 3D-принтеров в России Сотрудник энергетической компании Василий Киселёв на досуге продаёт 3D-принтеры и надеется, что его Print3DSpb станет лидером рынка.
Сделал сам
Le Atelier: Как московские архитекторы используют голландский опытАнастасия Чернышова и Сергей Колчин создали архитектурное бюро и теперь учатся совмещать бизнес с творчеством.
Сделал сам