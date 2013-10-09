Второй шанс: Бывшие заключённые, создавшие миллионный бизнес За год в тюрьме можно получить знания и навыки, сравнимые с программами MBA в топовых университетах, утверждают некоторые люди. H&F собрал истории тех, кто сумел применить такой опыт в бизнесе.