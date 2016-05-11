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ПЕ

Полина Есакова

На сайте с 28 августа 2014

Комментарии12
Темы0
Посты521
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Транспорт

Комбинированные карты «Тройка» и «Стрелка» выпустят в начале июня

Они будут продаваться в Москве и области

0
Транспорт

Комбинированные карты «Тройка» и «Стрелка» выпустят в начале июня Они будут продаваться в Москве и области

Город

Вестибюли двух станций метро закроют на выходные

Ещё у одной станции изменится режим работы

0
Город

Вестибюли двух станций метро закроют на выходные Ещё у одной станции изменится режим работы

Дети

Еврейский музей запускает детский городской лагерь

Он начинает работать 30 мая

0
Дети

Еврейский музей запускает детский городской лагерь Он начинает работать 30 мая

Город

В Воронцовском парке пройдёт фестиваль Open Opera

В нём примут участие более 30 исполнителей

0
Город

В Воронцовском парке пройдёт фестиваль Open Opera В нём примут участие более 30 исполнителей

Город

«2ГИС» организует хакатон на «Арме»

Он посвящён комфортной жизни в городе

2
Город

«2ГИС» организует хакатон на «Арме» Он посвящён комфортной жизни в городе

13 мая
Прямой эфир
13 маяС 9:00 до 18:00 корреспонденты The Village отслеживают всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире
14
13 мая
Прямой эфир

13 мая С 9:00 до 18:00 корреспонденты The Village отслеживают всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире

Город

Второй «Киберпонедельник» состоится 30 мая

Проведение второй за год акции объяснили успехом первой

3
Город

Второй «Киберпонедельник» состоится 30 мая Проведение второй за год акции объяснили успехом первой

Общественные пространства

В Подмосковье открылась творческая резиденция «Чехов #APi»

Авторы проекта задумывали её как место для смены рабочей обстановки

0
Общественные пространства

В Подмосковье открылась творческая резиденция «Чехов #APi» Авторы проекта задумывали её как место для смены рабочей обстановки

Ситуация

Иван Вырыпаев покидает театр «Практика»

Режиссёр поставит оперу в Польше

0
Ситуация

Иван Вырыпаев покидает театр «Практика» Режиссёр поставит оперу в Польше

12 мая
Прямой эфир
12 маяС 9:00 до 18:00 корреспонденты The Village отслеживают всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире
20
12 мая
Прямой эфир

12 мая С 9:00 до 18:00 корреспонденты The Village отслеживают всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире

Город

Сколько российских фильмов окупились в прокате в 2016 году

И сколько на них тратит государство

3
Город

Сколько российских фильмов окупились в прокате в 2016 году И сколько на них тратит государство

Город

Самые популярные в Москве онлайн-игры

Counter-Strike обошёл по популярности World of Tanks

1
Город

Самые популярные в Москве онлайн-игры Counter-Strike обошёл по популярности World of Tanks

Город

В переходах московского метро появятся киоски «Бытовые услуги»

Их установят на 21 станции

0
Город

В переходах московского метро появятся киоски «Бытовые услуги» Их установят на 21 станции

Город

Выгонять из кафе и кинотеатров за мат

Так хотят повысить культуру поведения граждан

1
Город

Выгонять из кафе и кинотеатров за мат Так хотят повысить культуру поведения граждан

Ситуация

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за угрозы пожаров

Причиной стала тёплая и сухая погода

0
Ситуация

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за угрозы пожаров Причиной стала тёплая и сухая погода

Новое место

Levi's запустил онлайн-магазин в России

Здесь будут продавать вещи из основных и лимитированных коллекций

2
Новое место

Levi's запустил онлайн-магазин в России Здесь будут продавать вещи из основных и лимитированных коллекций

Город

Второй рыбный фестиваль пройдёт в Москве в сентябре

Первая «Рыбная неделя» в 2016 году начнётся 13 мая

0
Город

Второй рыбный фестиваль пройдёт в Москве в сентябре Первая «Рыбная неделя» в 2016 году начнётся 13 мая

Общественные пространства

Парк Горького и «Музеон» запустили образовательную программу «Школа»

Она пройдёт на шести площадках

0
Общественные пространства

Парк Горького и «Музеон» запустили образовательную программу «Школа» Она пройдёт на шести площадках

Город

На фестивале «Наш продукт» будут продавать оленину и медвежатину

Темой фестиваля станут традиции Древней Руси

2
Город

На фестивале «Наш продукт» будут продавать оленину и медвежатину Темой фестиваля станут традиции Древней Руси

Город

В центре Москвы стартовали работы по программе «Моя улица»

Они начались в Черниговском переулке

2
Город

В центре Москвы стартовали работы по программе «Моя улица» Они начались в Черниговском переулке

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