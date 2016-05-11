Полина Есакова
На сайте с 28 августа 2014
Комбинированные карты «Тройка» и «Стрелка» выпустят в начале июня
Они будут продаваться в Москве и области
Комбинированные карты «Тройка» и «Стрелка» выпустят в начале июня Они будут продаваться в Москве и области
Вестибюли двух станций метро закроют на выходные Ещё у одной станции изменится режим работы
Еврейский музей запускает детский городской лагерь Он начинает работать 30 мая
В Воронцовском парке пройдёт фестиваль Open Opera В нём примут участие более 30 исполнителей
«2ГИС» организует хакатон на «Арме» Он посвящён комфортной жизни в городе
13 мая С 9:00 до 18:00 корреспонденты The Village отслеживают всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире
Второй «Киберпонедельник» состоится 30 мая
Проведение второй за год акции объяснили успехом первой
Второй «Киберпонедельник» состоится 30 мая Проведение второй за год акции объяснили успехом первой
В Подмосковье открылась творческая резиденция «Чехов #APi»
Авторы проекта задумывали её как место для смены рабочей обстановки
В Подмосковье открылась творческая резиденция «Чехов #APi» Авторы проекта задумывали её как место для смены рабочей обстановки
12 мая С 9:00 до 18:00 корреспонденты The Village отслеживают всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире
Выгонять из кафе и кинотеатров за мат Так хотят повысить культуру поведения граждан
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за угрозы пожаров
Причиной стала тёплая и сухая погода
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за угрозы пожаров Причиной стала тёплая и сухая погода
Levi's запустил онлайн-магазин в России
Здесь будут продавать вещи из основных и лимитированных коллекций
Levi's запустил онлайн-магазин в России Здесь будут продавать вещи из основных и лимитированных коллекций
Второй рыбный фестиваль пройдёт в Москве в сентябре
Первая «Рыбная неделя» в 2016 году начнётся 13 мая
Второй рыбный фестиваль пройдёт в Москве в сентябре Первая «Рыбная неделя» в 2016 году начнётся 13 мая
Парк Горького и «Музеон» запустили образовательную программу «Школа»
Она пройдёт на шести площадках
Парк Горького и «Музеон» запустили образовательную программу «Школа» Она пройдёт на шести площадках
На фестивале «Наш продукт» будут продавать оленину и медвежатину
Темой фестиваля станут традиции Древней Руси