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СР

Саша Романова

На сайте с 9 апреля 2015

Комментарии0
Темы0
Посты2
Коротко0
Ситуация
Давай на обочинуГлавный редактор Kyky.org Саша Романова — о блокировке сайта и белорусской цензуре
4
Ситуация

Давай на обочину Главный редактор Kyky.org Саша Романова — о блокировке сайта и белорусской цензуре

Ситуация
Налог на свободуГлавный редактор Kyky.org Саша Романова — о новом налоге на тунеядство, который ввели в Беларуси
33
Ситуация

Налог на свободу Главный редактор Kyky.org Саша Романова — о новом налоге на тунеядство, который ввели в Беларуси