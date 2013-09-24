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Шура Шурупов

На сайте с 19 июля 2012

Комментарии6Темы2Посты5
Коротко0
Как создать свою настольную игру
Личный опыт
Как создать свою настольную игруСоздатели игры Ecologic рассказали The Village, как придумать и сделать собственную настольную игру и внедрить её в школы и вузы.
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Как создать свою настольную игру
Личный опыт

Как создать свою настольную игру Создатели игры Ecologic рассказали The Village, как придумать и сделать собственную настольную игру и внедрить её в школы и вузы.

Работа авиадиспетчера
Как всё устроено
Работа авиадиспетчера Авиадиспетчер анонимно рассказал The Village об особенностях московских аэропортов, системе предупреждения опасного сближения и о том, как разводят самолеты.
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Работа авиадиспетчера
Как всё устроено

Работа авиадиспетчера Авиадиспетчер анонимно рассказал The Village об особенностях московских аэропортов, системе предупреждения опасного сближения и о том, как разводят самолеты.

Экономкласс: Ответственное потребление
Дом
Экономкласс: Ответственное потреблениеДиспоузеры на кухне, умные насадки на душ, многотарифные счётчики — The Village выяснил, как сократить расходы на ЖКХ и бережнее обращаться с ресурсами планеты.
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Экономкласс: Ответственное потребление
Дом

Экономкласс: Ответственное потребление Диспоузеры на кухне, умные насадки на душ, многотарифные счётчики — The Village выяснил, как сократить расходы на ЖКХ и бережнее обращаться с ресурсами планеты.

Как в Мурманске научились зарабатывать на мечтах
Новая география
Как в Мурманске научились зарабатывать на мечтахГруппа энтузиастов создала в Мурманске первый Дом молодёжи по норвежскому образцу — The Village узнал у них, как соединять бизнес и творчество.
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Как в Мурманске научились зарабатывать на мечтах
Новая география

Как в Мурманске научились зарабатывать на мечтах Группа энтузиастов создала в Мурманске первый Дом молодёжи по норвежскому образцу — The Village узнал у них, как соединять бизнес и творчество.

Личный опыт: Как сделать метро более доступным
Личный опыт
Личный опыт: Как сделать метро более доступнымВ сети запустился проект Metro4all — навигационный сервис по московскому и петербургскому метро для людей с особыми потребностями. The Village поговорил с его создателем Максимом Дубининым.
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Личный опыт: Как сделать метро более доступным
Личный опыт

Личный опыт: Как сделать метро более доступным В сети запустился проект Metro4all — навигационный сервис по московскому и петербургскому метро для людей с особыми потребностями. The Village поговорил с его создателем Максимом Дубининым.