ОФИС LOOKATME В ПЕТЕРБУРГЕ СОБИРАЕТ КНИГИ ДЕТЯМ В каждом детском доме сейчас есть библиотека, состоящая из книг, которые поступили туда в советские времена. Слово «книга» ассоциируется у детей с пыльным рваным томиком Чернышевского, который совершенно нет желания брать в руки. Чтобы привлечь ребят к чтению мы хотим привозить им книги из которых они могли бы познакомиться с современным миром, отличающимся от того, что показывают...