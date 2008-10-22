Юля Чай
На сайте с 21 января 2008
Питер
ОФИС LOOKATME В ПЕТЕРБУРГЕ СОБИРАЕТ КНИГИ ДЕТЯМВ каждом детском доме сейчас есть библиотека, состоящая из книг, которые поступили туда в советские времена. Слово «книга» ассоциируется у детей с пыльным рваным томиком Чернышевского, который совершенно нет желания брать в руки. Чтобы привлечь ребят к чтению мы хотим привозить им книги из которых они могли бы познакомиться с современным миром, отличающимся от того, что показывают...
Питер
ОФИС LOOKATME В ПЕТЕРБУРГЕ СОБИРАЕТ КНИГИ ДЕТЯМ В каждом детском доме сейчас есть библиотека, состоящая из книг, которые поступили туда в советские времена. Слово «книга» ассоциируется у детей с пыльным рваным томиком Чернышевского, который совершенно нет желания брать в руки. Чтобы привлечь ребят к чтению мы хотим привозить им книги из которых они могли бы познакомиться с современным миром, отличающимся от того, что показывают...
Питер
ТРОИЦА R. I. P?!Они называют это концом света, мы называем это «вот те раз!». Дача тоже закрывалась. Сама была на нескольких закрытиях. Неужели правда и через час случится вечеринка-закрытие клуба ТРОИЦА? куда теперь пойдут модники пить дешевый красный боярский (водка+гренадин+тобаско)? Когда в Москве сгорел Дягилев, «погорельцы» в стразах теснились в Солянке, умудряясь двигаться в ритм под незнакомые...
Питер