Отпуск по обмену Случайно наткнулась на сайт по некоммерческому обмену жильём на праздники, выходные и, конечно же, отпуск. Вот что пишет его создательница, Энс Ламмерс, о главном принципе home exchange: "Обмен домами - это некомерческий способ использования жилищ обеих сторон. Вы останавливаетесь в доме человека, которого выбираете на этом сайте согласно вашим обоюдным пожеланиям. В большинстве...