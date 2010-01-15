анна васильева
На сайте с 28 июля 2009
Путешествия по Европе от читателей The Village
Отпуск по обменуСлучайно наткнулась на сайт по некоммерческому обмену жильём на праздники, выходные и, конечно же, отпуск. Вот что пишет его создательница, Энс Ламмерс, о главном принципе home exchange: "Обмен домами - это некомерческий способ использования жилищ обеих сторон. Вы останавливаетесь в доме человека, которого выбираете на этом сайте согласно вашим обоюдным пожеланиям. В большинстве...
Путешествия по Европе от читателей The Village