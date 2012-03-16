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КМ

Камила Мамадназарбекова

На сайте с 27 августа 2011

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Гид по фестивалю «Золотая маска»
Weekend
Гид по фестивалю «Золотая маска»Классика современной хореографии, питерский андеграунд, ирландская драматургия в пермской трактовке — The Village помогает разобраться в обширной программе главного российского театрального смотра.
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Гид по фестивалю «Золотая маска»
Weekend

Гид по фестивалю «Золотая маска» Классика современной хореографии, питерский андеграунд, ирландская драматургия в пермской трактовке — The Village помогает разобраться в обширной программе главного российского театрального смотра.

Weekend
«Политеатр»: Программа в лицахВ Политехническом музее открывается «Политеатр» — The Village поговорил о его будущем с Эдуардом Бояковым, Вениамином Смеховым, Алисой Хазановой, Верой Полозковой и другими действующими лицами.
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Weekend

«Политеатр»: Программа в лицах В Политехническом музее открывается «Политеатр» — The Village поговорил о его будущем с Эдуардом Бояковым, Вениамином Смеховым, Алисой Хазановой, Верой Полозковой и другими действующими лицами.