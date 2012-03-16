



Эдуард Бояков, арт-директор «Политеатра», режиссер спектакля «Волны»: «Как бы мы ни любили наш подвал на Патриарших, как бы мы ни радовались возможности играть на "Стрелке", на "Винзаводе" или в "Гараже", есть места, которые обозначают совсем другой уровень ответственности. И Политехнический музей, безусловно, одно из таких мест. Я поражен, как быстро мы забыли об этой площадке. Притом, что поколение наших родителей помнит триумфы поэтических вечеров в Политехе. В 60-е сюда невозможно было попасть. Это была духовная и интеллектуальная Мекка. Болотная площадь того времени была здесь.



Пора митингов закончилась. На митингах воспроизводятся смыслы, которые рождаются на других территориях и внутри других практик. И театр — это одна из таких практик. Очень важно находиться в одном пространстве с единомышленниками и сопереживать что-то отличное от эмоции митинга, что-то гораздо тоньше. В театре может произойти не только личностный, но и гражданский рост. При этом переводить все в жанр политперформанса или акционизма мы не собираемся. Мы будем говорить о простых вещах, которые волнуют всех нас: о сексе, о детях, о политике, о наркотиках, о феминистках, о деньгах, о медиа. Только если мы будем делиться этим друг с другом, мы сможем вырасти в настоящий социум.



Спектакль-открытие "Волны" выбран не случайно. Это очень внятный программный жест с нашей стороны. Мы будем очень внимательно относиться к слову и к человеку, который работает с этим словом. Нас интересуют люди, которые наделены собственным опытом, которые могут экспонировать его на сцене. Хазанова, Смехов, Дапкунайте, Филиппенко, Солодовникова как раз из таких».