Daria Cherkudinova
На сайте с 27 февраля 2014
Ситуация
Пока не поздно: Что купить до индексации ценThe Village составил список товаров, которые скоро подорожают из-за колебаний курсов валют, но пока их ещё можно найти по старым ценам
Ситуация
Пока не поздно: Что купить до индексации цен The Village составил список товаров, которые скоро подорожают из-за колебаний курсов валют, но пока их ещё можно найти по старым ценам
Ситуация
Почему Россию обвинили в военном вторжении на территорию УкраиныВ ночь с 27 на 28 августа украинские военные заявили о переходе границы военной техникой России. Сейчас проходит экстренная сессия ОБСЕ, Пётр Порошенко выступил с официальным заявлением
Ситуация
Почему Россию обвинили в военном вторжении на территорию Украины В ночь с 27 на 28 августа украинские военные заявили о переходе границы военной техникой России. Сейчас проходит экстренная сессия ОБСЕ, Пётр Порошенко выступил с официальным заявлением
Ситуация
Какие претензии у российских чиновников к «Макдоналдсу»Роспотребнадзор не впервые обрушивает свой гнев на американскую сеть закусочных. В каких нарушениях обвиняется «Макдоналдс», выяснил The Village
Ситуация
Какие претензии у российских чиновников к «Макдоналдсу» Роспотребнадзор не впервые обрушивает свой гнев на американскую сеть закусочных. В каких нарушениях обвиняется «Макдоналдс», выяснил The Village
Облако знаний
Начни бизнес: Рекламное агентство H&F продолжает выяснять, как открыть собственное небольшое дело. На этой неделе — рекламное агентство.
Облако знаний
Начни бизнес: Рекламное агентство H&F продолжает выяснять, как открыть собственное небольшое дело. На этой неделе — рекламное агентство.
Как это работает
Пусто не бывает: Какие стартапы популярны в ИранеВ одной из самых консервативных с точки зрения интернет-политики стран назревает стартап-бум. H&F выяснил, что за компании здесь появляются и с чем это связано.
Как это работает