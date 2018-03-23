Леня Плотников
На сайте с 21 сентября 2014
ФАС признал незаконной рекламу Тинькофф-банка
За слоган «Лучшая карта с кешбэком» банку грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей
ФАС признал незаконной рекламу Тинькофф-банка За слоган «Лучшая карта с кешбэком» банку грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей
Сотрудникам ФНС разрешат участвовать в лотереях для поиска нарушителей
Сотрудники ведомства смогут делать ставки и получать выигрыши
Сотрудникам ФНС разрешат участвовать в лотереях для поиска нарушителей Сотрудники ведомства смогут делать ставки и получать выигрыши
ЕСПЧ рассмотрит первый иск о сносе самостроя в Москве
Россия обязана представить возражения до 29 июня
ЕСПЧ рассмотрит первый иск о сносе самостроя в Москве Россия обязана представить возражения до 29 июня
Главный архитектор Москвы раскритиковал избыточные проверки торговых центров
По его мнению, повысить безопасность можно за счет усиления персональной ответственности
Главный архитектор Москвы раскритиковал избыточные проверки торговых центров По его мнению, повысить безопасность можно за счет усиления персональной ответственности
В обновленном «Яндекс.Диске» добавили «Заметки» и офлайн-хранение в приложении
Приложение поможет освободить место на компьютере и откроет доступ к файлам с разных устройств
В обновленном «Яндекс.Диске» добавили «Заметки» и офлайн-хранение в приложении Приложение поможет освободить место на компьютере и откроет доступ к файлам с разных устройств
Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году
На первой строчке — США
Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году На первой строчке — США
Метеорологическая весна в Москве наступит 1 апреля В выходные в столицу придет потепление
В «Академии HeadHunter» научат конфликтологии и управлению командой
Обновленный проект сервиса и образовательного проекта Teachbase
В «Академии HeadHunter» научат конфликтологии и управлению командой Обновленный проект сервиса и образовательного проекта Teachbase
Правительство объединит службы чрезвычайного реагирования в систему «Умный город»
Проект поможет подать сигнал о помощи с устройства, оснащенного ГЛОНАСС, из любой точки за 19 секунд
Правительство объединит службы чрезвычайного реагирования в систему «Умный город» Проект поможет подать сигнал о помощи с устройства, оснащенного ГЛОНАСС, из любой точки за 19 секунд
Обеспечить все заведения устройствами «Самоспас»
Для использования устройства не понадобятся обучение или специальные навыки
Обеспечить все заведения устройствами «Самоспас» Для использования устройства не понадобятся обучение или специальные навыки
В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi
В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах
В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах
Новые эмодзи Apple, сенсорный зуб и карикатура на Марка Цукерберга
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые эмодзи Apple, сенсорный зуб и карикатура на Марка Цукерберга Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Синема-парк» и «Формула кино» проверят кинотеатры на пожарную безопасность
Проверка пройдет в связи с пожаром в Кемерове
«Синема-парк» и «Формула кино» проверят кинотеатры на пожарную безопасность Проверка пройдет в связи с пожаром в Кемерове
В «Электромузее» пройдет выставка «Я не робот»
Художники изучат взаимодействие машинного и человеческого разума в интернете
В «Электромузее» пройдет выставка «Я не робот» Художники изучат взаимодействие машинного и человеческого разума в интернете
Полис ОМС теперь можно оформить онлайн
Новый документ (или его замена) будет готов в течение 30 дней
Полис ОМС теперь можно оформить онлайн Новый документ (или его замена) будет готов в течение 30 дней
Счетчик выступающих за отставку Слуцкого
Сервис учитывает уникальных пользователей, которые ставили лайки, делали репост или оставляли комментарии
Счетчик выступающих за отставку Слуцкого Сервис учитывает уникальных пользователей, которые ставили лайки, делали репост или оставляли комментарии
Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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В «Иностранке» пройдет фестиваль франкофонии
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