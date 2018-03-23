вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии1
Темы0
Посты242
Коротко0
ЛП

Леня Плотников

На сайте с 21 сентября 2014

Комментарии1
Темы0
Посты242
Коротко0
Новости

ФАС признал незаконной рекламу Тинькофф-банка

За слоган «Лучшая карта с кешбэком» банку грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей

1
Новости

ФАС признал незаконной рекламу Тинькофф-банка За слоган «Лучшая карта с кешбэком» банку грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей

Новости

Сотрудникам ФНС разрешат участвовать в лотереях для поиска нарушителей

Сотрудники ведомства смогут делать ставки и получать выигрыши

1
Новости

Сотрудникам ФНС разрешат участвовать в лотереях для поиска нарушителей Сотрудники ведомства смогут делать ставки и получать выигрыши

Новости

ЕСПЧ рассмотрит первый иск о сносе самостроя в Москве

Россия обязана представить возражения до 29 июня

1
Новости

ЕСПЧ рассмотрит первый иск о сносе самостроя в Москве Россия обязана представить возражения до 29 июня

Новости

Главный архитектор Москвы раскритиковал избыточные проверки торговых центров

По его мнению, повысить безопасность можно за счет усиления персональной ответственности

1
Новости

Главный архитектор Москвы раскритиковал избыточные проверки торговых центров По его мнению, повысить безопасность можно за счет усиления персональной ответственности

Новости

В обновленном «Яндекс.Диске» добавили «Заметки» и офлайн-хранение в приложении

Приложение поможет освободить место на компьютере и откроет доступ к файлам с разных устройств

1
Новости

В обновленном «Яндекс.Диске» добавили «Заметки» и офлайн-хранение в приложении Приложение поможет освободить место на компьютере и откроет доступ к файлам с разных устройств

Новости

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году

На первой строчке — США

1
Новости

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году На первой строчке — США

Новости

Метеорологическая весна в Москве наступит 1 апреля

В выходные в столицу придет потепление

1
Новости

Метеорологическая весна в Москве наступит 1 апреля В выходные в столицу придет потепление

Новости

В «Академии HeadHunter» научат конфликтологии и управлению командой

Обновленный проект сервиса и образовательного проекта Teachbase

1
Новости

В «Академии HeadHunter» научат конфликтологии и управлению командой Обновленный проект сервиса и образовательного проекта Teachbase

Новости

Правительство объединит службы чрезвычайного реагирования в систему «Умный город»

Проект поможет подать сигнал о помощи с устройства, оснащенного ГЛОНАСС, из любой точки за 19 секунд

1
Новости

Правительство объединит службы чрезвычайного реагирования в систему «Умный город» Проект поможет подать сигнал о помощи с устройства, оснащенного ГЛОНАСС, из любой точки за 19 секунд

Новости

Обеспечить все заведения устройствами «Самоспас»

Для использования устройства не понадобятся обучение или специальные навыки

1
Новости

Обеспечить все заведения устройствами «Самоспас» Для использования устройства не понадобятся обучение или специальные навыки

Новости

В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi

В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах

1
Новости

В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах

Новости

Новые эмодзи Apple, сенсорный зуб и карикатура на Марка Цукерберга

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Новые эмодзи Apple, сенсорный зуб и карикатура на Марка Цукерберга Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

«Синема-парк» и «Формула кино» проверят кинотеатры на пожарную безопасность

Проверка пройдет в связи с пожаром в Кемерове

0
Новости

«Синема-парк» и «Формула кино» проверят кинотеатры на пожарную безопасность Проверка пройдет в связи с пожаром в Кемерове

Новости

В «Электромузее» пройдет выставка «Я не робот»

Художники изучат взаимодействие машинного и человеческого разума в интернете

0
Новости

В «Электромузее» пройдет выставка «Я не робот» Художники изучат взаимодействие машинного и человеческого разума в интернете

Новости

Полис ОМС теперь можно оформить онлайн

Новый документ (или его замена) будет готов в течение 30 дней

0
Новости

Полис ОМС теперь можно оформить онлайн Новый документ (или его замена) будет готов в течение 30 дней

Новости

Счетчик выступающих за отставку Слуцкого

Сервис учитывает уникальных пользователей, которые ставили лайки, делали репост или оставляли комментарии

1
Новости

Счетчик выступающих за отставку Слуцкого Сервис учитывает уникальных пользователей, которые ставили лайки, делали репост или оставляли комментарии

Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook
Утро в мире
Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями FacebookКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
2
Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook
Утро в мире

Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

AliExpress сделает скидку за групповые покупки

Сервис приурочен к грядущей распродаже

0
Новости

AliExpress сделает скидку за групповые покупки Сервис приурочен к грядущей распродаже

Новости

В «Иностранке» пройдет фестиваль франкофонии

Открытые уроки французского, лекции и встречи с авторами

1
Новости

В «Иностранке» пройдет фестиваль франкофонии Открытые уроки французского, лекции и встречи с авторами

Новости

Минздрав разрешил «мочить Манту»

Проба Манту используется для выявления туберкулеза, однако тест имеет много ложноположительных ответов

1
Новости

Минздрав разрешил «мочить Манту» Проба Манту используется для выявления туберкулеза, однако тест имеет много ложноположительных ответов

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ