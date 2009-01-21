Настасья Щербина
На сайте с 13 февраля 2008
Путешествия читателей The Village
Болтингласс: Guinness, друиды, цистерцианцыВ крошечном ирландском городке Болтингласс есть всё, что можно связывают с этой страной – море зелёных оттенков, плющ, овцы, каменные постройки, монастыри, хоть и не действующие, хендж, дух друидов, героическое прошлое, рыжие прохожие, галльский язык, пабы, Guinness… Только не называйте Гиннесс пивом – обидятся)) Это стаут. Пинта здесь стоит почти в 2 раза дешевле,чем в столице –...
Путешествия читателей The Village