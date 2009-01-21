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НЩ

Настасья Щербина

На сайте с 13 февраля 2008

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Путешествия читателей The Village
Болтингласс: Guinness, друиды, цистерцианцыВ крошечном ирландском городке Болтингласс есть всё, что можно связывают с этой страной – море зелёных оттенков, плющ, овцы, каменные постройки, монастыри,&nbsp; хоть и не действующие, хендж, дух друидов, героическое прошлое, рыжие прохожие, галльский язык, пабы, Guinness… Только не называйте Гиннесс пивом – обидятся)) Это стаут. Пинта здесь стоит почти в 2 раза дешевле,чем в столице –...
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Путешествия читателей The Village

Болтингласс: Guinness, друиды, цистерцианцы В крошечном ирландском городке Болтингласс есть всё, что можно связывают с этой страной – море зелёных оттенков, плющ, овцы, каменные постройки, монастыри,&nbsp; хоть и не действующие, хендж, дух друидов, героическое прошлое, рыжие прохожие, галльский язык, пабы, Guinness… Только не называйте Гиннесс пивом – обидятся)) Это стаут. Пинта здесь стоит почти в 2 раза дешевле,чем в столице –...