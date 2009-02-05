Раисат Шаа
На сайте с 1 апреля 2008
Рецепты читателей
Салат из капусты с грейпфрутомЭтот салат отлично подойдет к мясным блюдам или для тех кто на диете.Изюм я не люблю,но из-за этого салата полюбила.)Прошу прощения что нет картинок и на превью только грейпфрут.
Рецепты читателей
Салат из капусты с грейпфрутом Этот салат отлично подойдет к мясным блюдам или для тех кто на диете.Изюм я не люблю,но из-за этого салата полюбила.)Прошу прощения что нет картинок и на превью только грейпфрут.
Рецепты читателей
Пирожки «Полумесяц»Утром я проснулась от запаха пирожков и полусонная сразу направилась туда.Оказывается мама решила испечь пирожки.Они оказались настолько вкусные.Поэтому выведала рецепт и решила поделиться им с вами.Сами пирожки готовятся легко,если у вас уже есть готовое тесто :))
Рецепты читателей