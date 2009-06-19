gsus_moscow
На сайте с 6 февраля 2009
Магазины
Stick it!Команда Gsus разработала исключительные антикризисные меры, для самых преданных фанатов бренда. В HPG снова начинает действовать акция “Stick it”, благодаря которой каждый, попавший в наш клуб может собственноручно наклеить скидку на любую понравившуюся вещь из текущей осенней коллекции.
Магазины
Stick it! Команда Gsus разработала исключительные антикризисные меры, для самых преданных фанатов бренда. В HPG снова начинает действовать акция “Stick it”, благодаря которой каждый, попавший в наш клуб может собственноручно наклеить скидку на любую понравившуюся вещь из текущей осенней коллекции.
Магазины
Stick it! Кризис. И поэтому, все сложнее получается радовать себя новыми покупками. Понимая это, команда Gsus разработала исключительные антикризисные меры, для любителей бренда. В HPG действует акция "Stick it", благодаря которой каждый, может собственноручно наклеить скидку на любую вещь из текущей коллекции. Все кто был в нашем клубе уже получили такие стикеры.
Магазины