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G

gsus_moscow

На сайте с 6 февраля 2009

Комментарии9
Темы0
Посты2
Коротко0
Магазины
Stick it!Команда Gsus разработала исключительные антикризисные меры, для самых преданных фанатов бренда. В HPG снова начинает действовать акция “Stick it”, благодаря которой каждый, попавший в наш клуб может собственноручно наклеить скидку на любую понравившуюся вещь из текущей осенней коллекции.
6
Магазины

Stick it! Команда Gsus разработала исключительные антикризисные меры, для самых преданных фанатов бренда. В HPG снова начинает действовать акция “Stick it”, благодаря которой каждый, попавший в наш клуб может собственноручно наклеить скидку на любую понравившуюся вещь из текущей осенней коллекции.

Магазины
Stick it! Кризис. И поэтому, все сложнее получается радовать себя новыми покупками. Понимая это, команда Gsus разработала исключительные антикризисные меры, для любителей бренда. В HPG  действует акция "Stick it", благодаря которой каждый, может собственноручно наклеить скидку на любую вещь из текущей коллекции. Все кто был в нашем клубе уже получили такие стикеры.
17
Магазины

Stick it!  Кризис. И поэтому, все сложнее получается радовать себя новыми покупками. Понимая это, команда Gsus разработала исключительные антикризисные меры, для любителей бренда. В HPG  действует акция "Stick it", благодаря которой каждый, может собственноручно наклеить скидку на любую вещь из текущей коллекции. Все кто был в нашем клубе уже получили такие стикеры.