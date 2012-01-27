Яблочный пирог с заварным кремом Нежный пирог с карамелизированными яблоками и заварным кремом.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто:
200 г муки
100 г сливочного масла
2 желтка
40 г сахарной пудры
щепотка соли
Заварной крем:
4 яйца
3/4 ст. сахара
0,5 л молока
2 ст. л муки
ванилин
Яблоки:
3 яблока (4, если некрупные)
3 ст. л. коричневого сахара
20 г сливочного масла
1 ст. л. коньяка
1 ст. л. рома
Круглая форма: 23 см
Духовка: 180 °С
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Муку смешать с сахарной пудрой и солью, перетереть с маслом до состояния крошки (масло должно быть комнатной температуры). Желтки взбить, вмешать в массу и быстро замесить песочное тесто. Скатать в шар и убрать на 30 минут в холодильник.
2. Заварной крем: яйца растереть с сахаром, добавить муку, перемешать, влить холодное молоко и поставить на огонь. Варить, постоянно помешивая венчиком. Масса должна постепенно густеть. Как только закипит — снять с огня и добавить ванилин.
3. Яблоки очистить от кожицы, удалить сердцевину, порезать довольно крупными ломтиками и сделать на каждом продольные надрезы. В сковороде растопить кусочек сливочного масла, добавить сахар и помешивать 1 минуту. Добавить яблоки и влить алкоголь. Обжаривать яблоки с обеих сторон до мягкости. Лишнюю жидкость слить. Остудить.
4. Разогреть духовку до 180 °С. Тесто раскатать по размеру формы так, чтобы получились бортики, поместить в форму, разровнять тесто и наколоть вилкой. Положить форму с тестом в морозилку минут на 15. Достать, смазать тесто взбитым яйцом, выпекать 10 минут. Вынуть форму.
5. Вылить в форму заварной крем, утопить в нем яблоки. Выпекать 40–60 минут (время приготовления зависит от вашей духовки).
Приятного аппетита!
Комментарии
Анна, заварной крем относительно сложно готовится. У меня крем получается не с первого раза.
На пример, для лимоного тарта по рецепту Блюментала (Heston Blumenthal) необходимо прогреть массу (заварного крема) до 60 градусов, поставить тесто в духовку на 120С, паралелельно процедить массу, потом залить теплый корж процеженной массой. И вынуть из духовки после того как масса нагреется до 70 градусов.
Поэтому в этом рецепте не хватает температуры для точности приготовления заварнго крема.
Мне кажется тут 2 паралельных процесса - пока выпекается тесто нужно готовить заварной крем. Корж готов - смазать яйцом и обратно в духовку. Яицо закроет все поры. Пока корж теплый в духовке у вас приготовляется заварной крем. Когда крем готов приоткрывате духовку и заливаете прямо в корж крем. вынимайте из духовки когда масса достигнет 70 градусов +-.
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