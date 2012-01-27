ИНГРЕДИЕНТЫ﻿

Тесто:

200 г муки

100 г сливочного масла

2 желтка

40 г сахарной пудры

щепотка соли

Заварной крем:

4 яйца

3/4 ст. сахара

0,5 л молока

2 ст. л муки

ванилин



Яблоки:

3 яблока (4, если некрупные)

3 ст. л. коричневого сахара

20 г сливочного масла

1 ст. л. коньяка

1 ст. л. рома

Круглая форма: 23 см



Духовка: 180 °С

ПРИГОТОВЛЕНИЕ﻿

1. Муку смешать с сахарной пудрой и солью, перетереть с маслом до состояния крошки (масло должно быть комнатной температуры). Желтки взбить, вмешать в массу и быстро замесить песочное тесто. Скатать в шар и убрать на 30 минут в холодильник.

2. Заварной крем: яйца растереть с сахаром, добавить муку, перемешать, влить холодное молоко и поставить на огонь. Варить, постоянно помешивая венчиком. Масса должна постепенно густеть. Как только закипит — снять с огня и добавить ванилин.

3. Яблоки очистить от кожицы, удалить сердцевину, порезать довольно крупными ломтиками и сделать на каждом продольные надрезы. В сковороде растопить кусочек сливочного масла, добавить сахар и помешивать 1 минуту. Добавить яблоки и влить алкоголь. Обжаривать яблоки с обеих сторон до мягкости. Лишнюю жидкость слить. Остудить.

4. Разогреть духовку до 180 °С. Тесто раскатать по размеру формы так, чтобы получились бортики, поместить в форму, разровнять тесто и наколоть вилкой. Положить форму с тестом в морозилку минут на 15. Достать, смазать тесто взбитым яйцом, выпекать 10 минут. Вынуть форму.

5. Вылить в форму заварной крем, утопить в нем яблоки. Выпекать 40–60 минут (время приготовления зависит от вашей духовки).

Приятного аппетита!