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B&

Beata & Alex

На сайте с 9 июня 2010

Комментарии3
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Путешествия по Европе от читателей The Village
Marques De Riscal - вино и архитектураПредставьте, что вы – хозяин виноградников в Испании, вы производите хорошее вино, и у вас даже есть винодельня с историей, приносящая совсем неплохой доход, есть маленькая гостиница, принимающая винных туристов. Но вы – всего лишь один из. В вашем винодельческом регионе – таких виноделен, как ваша – множество, и благодатная земля Испании позволяет вашим конкурентам производить вина, в...
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Marques De Riscal - вино и архитектура Представьте, что вы – хозяин виноградников в Испании, вы производите хорошее вино, и у вас даже есть винодельня с историей, приносящая совсем неплохой доход, есть маленькая гостиница, принимающая винных туристов. Но вы – всего лишь один из. В вашем винодельческом регионе – таких виноделен, как ваша – множество, и благодатная земля Испании позволяет вашим конкурентам производить вина, в...