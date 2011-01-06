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VG

Vica Grigoriadis

На сайте с 28 декабря 2010

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Ситуация
Фантасмагория Максима БарышниковаОкружающий нас мир полон призраков, приведений и миражей. Где грань между реальным и кажущимся? Что является правдой, а что вымыслом или фантазией?
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Ситуация

Фантасмагория Максима Барышникова Окружающий нас мир полон призраков, приведений и миражей. Где грань между реальным и кажущимся? Что является правдой, а что вымыслом или фантазией?

Ситуация
Биоформа. Вопросы искусства и экологииСинтетическое исследование, объединяющее физические процессы и материальную самоорганизацию, приводящие к образованию пространственных биоморфных объектов
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Ситуация

Биоформа. Вопросы искусства и экологии Синтетическое исследование, объединяющее физические процессы и материальную самоорганизацию, приводящие к образованию пространственных биоморфных объектов