Vica Grigoriadis
На сайте с 28 декабря 2010
Ситуация
Фантасмагория Максима БарышниковаОкружающий нас мир полон призраков, приведений и миражей. Где грань между реальным и кажущимся? Что является правдой, а что вымыслом или фантазией?
Ситуация
Фантасмагория Максима Барышникова Окружающий нас мир полон призраков, приведений и миражей. Где грань между реальным и кажущимся? Что является правдой, а что вымыслом или фантазией?
Ситуация
Биоформа. Вопросы искусства и экологииСинтетическое исследование, объединяющее физические процессы и материальную самоорганизацию, приводящие к образованию пространственных биоморфных объектов
Ситуация