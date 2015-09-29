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Валерий Ли
На сайте с 22 июля 2011
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Еда
Везёт как утопленнику
Валерий Ли, foodie и в прошлом повар, об отвратительном сервисе в московских ресторанах
32
Еда
Везёт как утопленнику
Валерий Ли, foodie и в прошлом повар, об отвратительном сервисе в московских ресторанах
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