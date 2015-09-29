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ВЛ

Валерий Ли

На сайте с 22 июля 2011

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Еда
Везёт как утопленникуВалерий Ли, foodie и в прошлом повар, об отвратительном сервисе в московских ресторанах
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Еда

Везёт как утопленнику Валерий Ли, foodie и в прошлом повар, об отвратительном сервисе в московских ресторанах