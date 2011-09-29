вернуться на старую версию сайта
18 сентября, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии2
Темы0
Посты4
Коротко0
АГ

Анастасия Голобородько

На сайте с 27 сентября 2011

Комментарии2
Темы0
Посты4
Коротко0
Рестопрактики: Фермерские продукты, честные цены и забота о посетителях
Рестораны
Рестопрактики: Фермерские продукты, честные цены и забота о посетителяхИтоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. В первом выпуске: рестораторы Арам Мнацаканов, Иван Шишкин и Сергей Гусовский о своих местах.
6
Рестопрактики: Фермерские продукты, честные цены и забота о посетителях
Рестораны

Рестопрактики: Фермерские продукты, честные цены и забота о посетителях Итоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. В первом выпуске: рестораторы Арам Мнацаканов, Иван Шишкин и Сергей Гусовский о своих местах.

Рестораны
Прямая речь: Киевский ресторатор Дима Борисов о новых проектах и бабушкиных пельменяхНа днях Дима Борисов, владелец известных баров «Барсук» и GastroRock, открыл в Киеве новый ресторан — Foodtourist. О ресторанном маркетинге, сервисе и местной еде Борисов рассказал The Village.
15
Рестораны

Прямая речь: Киевский ресторатор Дима Борисов о новых проектах и бабушкиных пельменях На днях Дима Борисов, владелец известных баров «Барсук» и GastroRock, открыл в Киеве новый ресторан — Foodtourist. О ресторанном маркетинге, сервисе и местной еде Борисов рассказал The Village.

Новое место (Киев): Ресторан-базар «Коза Дереза»
Рестораны
Новое место (Киев): Ресторан-базар «Коза Дереза»Ресторан-базар с молочными блюдами в меню на Артема, 52а.
12
Новое место (Киев): Ресторан-базар «Коза Дереза»
Рестораны

Новое место (Киев): Ресторан-базар «Коза Дереза» Ресторан-базар с молочными блюдами в меню на Артема, 52а.

Рестораны
Прямая речь: Шеф-бармен Тони Абу-Ганим — о правильной водке, миксологии и коктейле барменаИзвестный миксолог Тони Абу-Ганим рассказал The Village, как выбрать лучший коктейль, какие напитки сейчас популярны в мире и за что он ценит водку.
9
Рестораны

Прямая речь: Шеф-бармен Тони Абу-Ганим — о правильной водке, миксологии и коктейле бармена Известный миксолог Тони Абу-Ганим рассказал The Village, как выбрать лучший коктейль, какие напитки сейчас популярны в мире и за что он ценит водку.