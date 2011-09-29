Прямая речь: Шеф-бармен Тони Абу-Ганим — о правильной водке, миксологии и коктейле бармена Известный миксолог Тони Абу-Ганим рассказал The Village, как выбрать лучший коктейль, какие напитки сейчас популярны в мире и за что он ценит водку.