Анастасия Голобородько
На сайте с 27 сентября 2011
Рестораны
Рестопрактики: Фермерские продукты, честные цены и забота о посетителяхИтоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. В первом выпуске: рестораторы Арам Мнацаканов, Иван Шишкин и Сергей Гусовский о своих местах.
Рестораны
Рестопрактики: Фермерские продукты, честные цены и забота о посетителях Итоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. В первом выпуске: рестораторы Арам Мнацаканов, Иван Шишкин и Сергей Гусовский о своих местах.
Рестораны
Прямая речь: Киевский ресторатор Дима Борисов о новых проектах и бабушкиных пельменяхНа днях Дима Борисов, владелец известных баров «Барсук» и GastroRock, открыл в Киеве новый ресторан — Foodtourist. О ресторанном маркетинге, сервисе и местной еде Борисов рассказал The Village.
Рестораны
Прямая речь: Киевский ресторатор Дима Борисов о новых проектах и бабушкиных пельменях На днях Дима Борисов, владелец известных баров «Барсук» и GastroRock, открыл в Киеве новый ресторан — Foodtourist. О ресторанном маркетинге, сервисе и местной еде Борисов рассказал The Village.
Рестораны
Новое место (Киев): Ресторан-базар «Коза Дереза»Ресторан-базар с молочными блюдами в меню на Артема, 52а.
Рестораны
Новое место (Киев): Ресторан-базар «Коза Дереза» Ресторан-базар с молочными блюдами в меню на Артема, 52а.
Рестораны
Прямая речь: Шеф-бармен Тони Абу-Ганим — о правильной водке, миксологии и коктейле барменаИзвестный миксолог Тони Абу-Ганим рассказал The Village, как выбрать лучший коктейль, какие напитки сейчас популярны в мире и за что он ценит водку.
Рестораны