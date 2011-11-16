vlesu
На сайте с 8 ноября 2011
Дом, в котором я живу
Большая семья: Дом для нескольких поколенийПредставители разных культур о традициях и нюансах совместного проживания с родственниками.
Дом, в котором я живу
Большая семья: Дом для нескольких поколений Представители разных культур о традициях и нюансах совместного проживания с родственниками.
Дом, в котором я живу
Безопасный город: Все аспекты спокойствияЖители Москвы, Берлина и Нью-Йорка о безопасных городах и районах, а также о субъективном отношении к среде обитания.
Дом, в котором я живу
Безопасный город: Все аспекты спокойствия Жители Москвы, Берлина и Нью-Йорка о безопасных городах и районах, а также о субъективном отношении к среде обитания.
Дом, в котором я живу
Современные города-спутники: От коммун до наукоградовАрхитекторы и урбанисты рассказали о том, насколько самостоятельны современные города-спутники.
Дом, в котором я живу
Современные города-спутники: От коммун до наукоградов Архитекторы и урбанисты рассказали о том, насколько самостоятельны современные города-спутники.
Дом, в котором я живу
Детский взгляд: Квартира, в которой я живуДети и их родители независимо друг от друга поделились с нами своими мнениями о достоинствах и недостатках своих квартир.
Дом, в котором я живу
Детский взгляд: Квартира, в которой я живу Дети и их родители независимо друг от друга поделились с нами своими мнениями о достоинствах и недостатках своих квартир.
Дом, в котором я живу
Эй, вы там, наверху: Хорошие отношения с соседями Жители Санкт-Петербурга, Берлина и Цюриха делятся своими способами подружиться с соседями.
Дом, в котором я живу
Эй, вы там, наверху: Хорошие отношения с соседями Жители Санкт-Петербурга, Берлина и Цюриха делятся своими способами подружиться с соседями.
Дом, в котором я живу
Suburbia: Как живется в пригородах больших городовЖители пригородов Москвы, Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Цюриха и Амстердама рассказали о плюсах и минусах проживания за городом.
Дом, в котором я живу
Suburbia: Как живется в пригородах больших городов Жители пригородов Москвы, Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Цюриха и Амстердама рассказали о плюсах и минусах проживания за городом.
Дом, в котором я живу
Выходные с ребенком: Развлекательное развитиеРодители рассказали нам о том, как увлекательно, полезно и весело можно провести выходные с ребенком в Москве: рисуя на стенах, играя в джаз-бенде и притворяясь гигантской сороконожкой.
Дом, в котором я живу
Выходные с ребенком: Развлекательное развитие Родители рассказали нам о том, как увлекательно, полезно и весело можно провести выходные с ребенком в Москве: рисуя на стенах, играя в джаз-бенде и притворяясь гигантской сороконожкой.
Дом, в котором я живу
Круговорот вещей в природе: Что делать с ненужными вещамиЖители Москвы и Берлина о том, сколько вещей нужно для счастья и что делать с остальными.
Дом, в котором я живу
Круговорот вещей в природе: Что делать с ненужными вещами Жители Москвы и Берлина о том, сколько вещей нужно для счастья и что делать с остальными.
Дом, в котором я живу
Центр vs. пригород: Где лучше жить молодой семье?Молодые семьи о плюсах и минусах жизни в центре, в спальных районах и за городом.
Дом, в котором я живу
Центр vs. пригород: Где лучше жить молодой семье? Молодые семьи о плюсах и минусах жизни в центре, в спальных районах и за городом.
Дом, в котором я живу
Среда обитания: Детская площадкаМосковские родители рассказали о дворах, где гуляют их дети, и пофантазировали на тему идеальной детской площадки.
Дом, в котором я живу
Среда обитания: Детская площадка Московские родители рассказали о дворах, где гуляют их дети, и пофантазировали на тему идеальной детской площадки.
Дом, в котором я живу
Школа ремонта: Планировка, отделка, парковка в новых квартирахОбладатели новых квартир, архитекторы и дизайнеры рассказали о том, как найти подходящую планировку квартиры, что такое качественная отделка и куда деть свою машину.
Дом, в котором я живу
Школа ремонта: Планировка, отделка, парковка в новых квартирах Обладатели новых квартир, архитекторы и дизайнеры рассказали о том, как найти подходящую планировку квартиры, что такое качественная отделка и куда деть свою машину.
Дом, в котором я живу
Факторы комфорта: В каких городах живется лучшеЖители Мельбурна, Вены и Ванкувера рассказывают об атмосфере и инфраструктуре своих мест обитания.
Дом, в котором я живу
Факторы комфорта: В каких городах живется лучше Жители Мельбурна, Вены и Ванкувера рассказывают об атмосфере и инфраструктуре своих мест обитания.
Дом, в котором я живу
«Зеленое» строительство: Экологичный дом как часть образа жизниЭкологи и активисты рассказывают о принципах «зеленого» строительства, натуральных материалах и том, как сделать свой дом дружественным к окружающей среде.
Дом, в котором я живу
«Зеленое» строительство: Экологичный дом как часть образа жизни Экологи и активисты рассказывают о принципах «зеленого» строительства, натуральных материалах и том, как сделать свой дом дружественным к окружающей среде.
Дом, в котором я живу
Говорят архитекторы: Как изменилась инфраструктура за последние 20 летАрхитекторы, урбанисты и географы рассказали о том, чем современное качество инфраструктуры отличается от советского, почему градостроители должны учитывать экономику и как воплотить планы в жизнь.
Дом, в котором я живу
Говорят архитекторы: Как изменилась инфраструктура за последние 20 лет Архитекторы, урбанисты и географы рассказали о том, чем современное качество инфраструктуры отличается от советского, почему градостроители должны учитывать экономику и как воплотить планы в жизнь.
Дом, в котором я живу
Малый бизнес: Как выжить в жестких условиях московской арендыВладельцы салона красоты, детского центра, кафе, бара и ресторана рассказывают об условиях аренды помещений в Москве.
Дом, в котором я живу
Малый бизнес: Как выжить в жестких условиях московской аренды Владельцы салона красоты, детского центра, кафе, бара и ресторана рассказывают об условиях аренды помещений в Москве.
Дом, в котором я живу
Городское планирование: Инфраструктура в городе-спутникеАрхитекторы и урбанисты рассуждают о современной проблеме городского планирования и рассказывают о том, что можно спланировать в городе-спутнике и нельзя в столице.
Дом, в котором я живу
Городское планирование: Инфраструктура в городе-спутнике Архитекторы и урбанисты рассуждают о современной проблеме городского планирования и рассказывают о том, что можно спланировать в городе-спутнике и нельзя в столице.
Дом, в котором я живу
Психология места: Как место проживания влияет на самочувствиеЖители спальных районов Москвы рассказали о том, как место жительства влияет на настроение и самочувствие человека, и о том, чего им не хватает для психологического комфорта.
Дом, в котором я живу
Психология места: Как место проживания влияет на самочувствие Жители спальных районов Москвы рассказали о том, как место жительства влияет на настроение и самочувствие человека, и о том, чего им не хватает для психологического комфорта.
Дом, в котором я живу
Что такое идеальный дом для москвичаМосквичи, проживающие в различных жилищных условиях, рассказывают о том, как должен выглядеть идеальный дом современного жителя мегаполиса.
Дом, в котором я живу
Что такое идеальный дом для москвича Москвичи, проживающие в различных жилищных условиях, рассказывают о том, как должен выглядеть идеальный дом современного жителя мегаполиса.
Дом, в котором я живу
Условия проживания: Квартира для семьи с детьмиМолодые родители рассказывают о том, где им комфортно жить и почему.
Дом, в котором я живу