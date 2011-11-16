Говорят архитекторы: Как изменилась инфраструктура за последние 20 лет Архитекторы, урбанисты и географы рассказали о том, чем современное качество инфраструктуры отличается от советского, почему градостроители должны учитывать экономику и как воплотить планы в жизнь.