Юля Клецова
На сайте с 15 ноября 2011
Рецепты читателей
Черничный пирогЧерничный пирог - просто, легко, быстро и вкусно в любое время года.
Рецепты читателей
Черничный пирог Черничный пирог - просто, легко, быстро и вкусно в любое время года.
Рецепты читателей
Фаршированная индейка под клюквенным соусомНа носу День благодарения. В этот день современные американцы едят то же самое, что ели их предки в далёком 1621 году на первом обеде в честь дня урожая. В основном это фаршированная индейка с соусом.
Рецепты читателей
Фаршированная индейка под клюквенным соусом На носу День благодарения. В этот день современные американцы едят то же самое, что ели их предки в далёком 1621 году на первом обеде в честь дня урожая. В основном это фаршированная индейка с соусом.
Рецепты читателей
Американские блины с черникойБлины - распространенное угощение в Америке. Они могут быть не очень приятными на вид из-за сока черники, который окрашивает тесто в черновато-фиолетовый цвет, но насчет вкуса можно не сомневаться.
Рецепты читателей
Американские блины с черникой Блины - распространенное угощение в Америке. Они могут быть не очень приятными на вид из-за сока черники, который окрашивает тесто в черновато-фиолетовый цвет, но насчет вкуса можно не сомневаться.
Рецепты читателей
"Нечайный" чай каркадеОбычно, каркаде называют чаем, хотя делается он не из чайных листьев, а из гибискуса.
Рецепты читателей