Александра Шевелева
На сайте с 6 января 2012
Фоторепортаж
Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросилиФотограф и корреспондент The Village проследили путь книг Пушкина, Маяковского и Шекспира — от цеха по сортировке макулатуры до производства туалетной бумаги
Фоторепортаж
Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросили Фотограф и корреспондент The Village проследили путь книг Пушкина, Маяковского и Шекспира — от цеха по сортировке макулатуры до производства туалетной бумаги
Город
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки
Город
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки
Фоторепортаж
Летел и таял: Как в Москве плавят снегЗажав нос, The Village отправился в снегоплавильный пункт «Чагино-Капотня», чтобы узнать, как разделываются с кубометрами снега
Фоторепортаж
Летел и таял: Как в Москве плавят снег Зажав нос, The Village отправился в снегоплавильный пункт «Чагино-Капотня», чтобы узнать, как разделываются с кубометрами снега
Люди в городе
Кто играет в кикер в МосквеThe Village встретился с московскими любителями настольного футбола, которые собираются в Jeffrey’s Coffee по четвергам, чтобы сыграть дип — игру со случайным партнёром
Люди в городе