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Александра Шевелева

На сайте с 6 января 2012

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Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросили
Фоторепортаж

Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросилиФотограф и корреспондент The Village проследили путь книг Пушкина, Маяковского и Шекспира — от цеха по сортировке макулатуры до производства туалетной бумаги

Фоторепортаж

Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросили Фотограф и корреспондент The Village проследили путь книг Пушкина, Маяковского и Шекспира — от цеха по сортировке макулатуры до производства туалетной бумаги

Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм
Город
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки
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Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм
Город

Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки

Летел и таял: Как в Москве плавят снег
Фоторепортаж
Летел и таял: Как в Москве плавят снегЗажав нос, The Village отправился в снегоплавильный пункт «Чагино-Капотня», чтобы узнать, как разделываются с кубометрами снега
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Летел и таял: Как в Москве плавят снег
Фоторепортаж

Летел и таял: Как в Москве плавят снег Зажав нос, The Village отправился в снегоплавильный пункт «Чагино-Капотня», чтобы узнать, как разделываются с кубометрами снега

Кто играет в кикер в Москве
Люди в городе
Кто играет в кикер в МосквеThe Village встретился с московскими любителями настольного футбола, которые собираются в Jeffrey’s Coffee по четвергам, чтобы сыграть дип — игру со случайным партнёром
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Кто играет в кикер в Москве
Люди в городе

Кто играет в кикер в Москве The Village встретился с московскими любителями настольного футбола, которые собираются в Jeffrey’s Coffee по четвергам, чтобы сыграть дип — игру со случайным партнёром