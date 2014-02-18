вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии0
Темы0
Посты1
Коротко0
VB

Victoria Bazoeva

На сайте с 22 февраля 2008

Комментарии0
Темы0
Посты1
Коротко0
Итоги
Комментарий: Сочинский дельфинарий о провале нерпы-предсказателяНесмотря на неправильное предсказание итога игры Россия-США, Буся продолжит предсказывать будущее.
6
Итоги

Комментарий: Сочинский дельфинарий о провале нерпы-предсказателя Несмотря на неправильное предсказание итога игры Россия-США, Буся продолжит предсказывать будущее.