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Victoria Bazoeva
На сайте с 22 февраля 2008
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Итоги
Комментарий: Сочинский дельфинарий о провале нерпы-предсказателя
Несмотря на неправильное предсказание итога игры Россия-США, Буся продолжит предсказывать будущее.
6
Итоги
Комментарий: Сочинский дельфинарий о провале нерпы-предсказателя
Несмотря на неправильное предсказание итога игры Россия-США, Буся продолжит предсказывать будущее.
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