Ирина Грищенко
На сайте с 16 мая 2012
Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву Достопримечательности, панорамные площадки, заведения и интересные места — киевская редакция The Village составила три туристических маршрута по городу
События в Киеве: 21 февраля Ночь прошла относительно спокойно, но противостояние на Майдане продолжается. Верховная Рада работает. The Village следит за событиями.
События в Киеве: 20 февраля Ночь прошла спокойно, но утром начались новые столкновения. На Майдане много погибших от огнестрельных ранений. К центру подтягиваются силовики. The Village ведёт трансляцию событий.
События в Киеве: 19 февраля Противостояния в Киеве продолжаются, погибших уже несколько десятков. Метро не работает, въезд в город ограничен. The Village ведёт трансляцию событий.
События в Киеве: 18 февраля В Киеве вновь начались столкновения между митингующими и силовиками. The Village ведёт трансляцию событий.
Карта протеста: Дислокация митингующих и милиции в Киеве Едва ли не каждый день в центре Киева вырастают новые баррикады и укрепляются существующие. The Village подготовил интерактивную карту Майдана и окрестностей.
События в Киеве: 27 января Противостояние продолжается уже не только в Киеве, но и в других городах Украины. С каждым днём все больше тревожных вестей и пострадавших. The Village ведёт трансляцию событий.
События в Киеве: 23 января Новости о «Евромайдане» не заканчиваются. Активисты выстояли ещё одну ночь. The Village ведёт трансляцию событий.
События в Киеве: 22 января На «Евромайдане» появились первые жертвы. The Village ведёт трансляцию событий.
События в Киеве: 20 января «Евромайдан» перешёл в фазу ожесточённых столкновений между милицией и протестующими. The Village ведёт трансляцию событий.
Сделано в Киеве: Велопрокат GreenGo Bike Ростислав Русаков, основатель велопроката GreenGo Bike, рассказал The Village, как быстро окупились вложения, что способствует развитию его бизнеса и кто арендует велосипеды в Киеве.
Этой ночью ожидается сильный звездопад
Августовский звездопад достигнет максимума в ночь на 13 августа. Ожидают до 100 падающих звёзд в час.
Этой ночью ожидается сильный звездопад Августовский звездопад достигнет максимума в ночь на 13 августа. Ожидают до 100 падающих звёзд в час.
Внешний вид (Киев): Тамара Бабакова, редактор в медиахолдинге UMH group Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
«Wizz Air Украина» начнёт летать из Киева в Москву и Петербург
Авиакомпания Wizz Air Ukraine планирует начать полёты из Киева в Москву и Санкт-Петербург в октябре.
«Wizz Air Украина» начнёт летать из Киева в Москву и Петербург Авиакомпания Wizz Air Ukraine планирует начать полёты из Киева в Москву и Санкт-Петербург в октябре.
67 часов без сна: Сериаломарафон в Киеве The Village наблюдал за ходом сериаломарафона, 27 участников которого стремились посмотреть как можно больше эпизодов «Друзей» без перерыва на сон и выиграть $1 000.
Wizz Air будет летать в Москву и Санкт-Петербург
Лоукостер Wizz Air получил разрешение на полёты в Москву и Петербург, другие направления «Аэросвита» разделили авиакомпании Air Onix и «ЮТэйр Украина».
Wizz Air будет летать в Москву и Санкт-Петербург Лоукостер Wizz Air получил разрешение на полёты в Москву и Петербург, другие направления «Аэросвита» разделили авиакомпании Air Onix и «ЮТэйр Украина».
«Аэросвит» отменяет большинство рейсов
С сегодняшнего дня «Аэросвит» приостанавливает выполнение 90 % своих рейсов. Купившим билеты пассажирам обещают выплатить компенсацию.
«Аэросвит» отменяет большинство рейсов С сегодняшнего дня «Аэросвит» приостанавливает выполнение 90 % своих рейсов. Купившим билеты пассажирам обещают выплатить компенсацию.
Эксперимент The Village: Работают ли в Киеве подвешенные услуги Движение подвешенных услуг набирает обороты в Киеве, The Village решил проверить, правда ли горожане подвешивают кофе для незнакомцев, делятся занятиями по йоге и могут оставить жетон на метро.
Герой нашего времени: Обложки школьных тетрадей Dolce & Gabbana, кожа крокодила и футболист Гарри Поттер: The Village посмотрел, как сегодня оформляют школьные тетради, какие герои в тренде и во сколько они обходятся киевским типографиям.
С осени из Киева в Милан будут летать два лоукоста
29 октября авиакомпания Wizz Air запускает рейсы в Милан. Минимальная цена билета — 27 евро в одну сторону с учётом всех сборов, максимальная — 400 евро.