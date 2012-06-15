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Комментарии8Темы1Посты17
Коротко0
СН

Светлана Нидзвецкая

На сайте с 20 мая 2012

Комментарии8Темы1Посты17
Коротко0
«Почему кофемашины стоят так дорого?»
Есть вопрос
«Почему кофемашины стоят так дорого?»Редакция The Village выяснила, почему кофемашина, способная приготовить правильный эспрессо, стоит как бюджетный автомобиль
40
«Почему кофемашины стоят так дорого?»
Есть вопрос

«Почему кофемашины стоят так дорого?» Редакция The Village выяснила, почему кофемашина, способная приготовить правильный эспрессо, стоит как бюджетный автомобиль

Подать голос: Как работают онлайн-петиции
Ситуация
Подать голос: Как работают онлайн-петицииThe Village разобрался, какой толк от онлайн-петиций, как работает сайт обращений к правительству США и сколько подписей собрали требования депортировать Джастина Бибера и легализовать марихуану
5
Подать голос: Как работают онлайн-петиции
Ситуация

Подать голос: Как работают онлайн-петиции The Village разобрался, какой толк от онлайн-петиций, как работает сайт обращений к правительству США и сколько подписей собрали требования депортировать Джастина Бибера и легализовать марихуану

С какими трудностями сейчас сталкиваются россияне в Киеве
Люди в городе
С какими трудностями сейчас сталкиваются россияне в КиевеThe Village узнал у россиян, живущих в Киеве, изменилась ли их жизнь в связи с последними событиями
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С какими трудностями сейчас сталкиваются россияне в Киеве
Люди в городе

С какими трудностями сейчас сталкиваются россияне в Киеве The Village узнал у россиян, живущих в Киеве, изменилась ли их жизнь в связи с последними событиями

Взгляд со стороны: Западные СМИ — о событиях на Украине
Ситуация
Взгляд со стороны: Западные СМИ — о событиях на УкраинеЧто в Европе и США думают об украинских протестующих, их целях и методах борьбы, какую роль в этом конфликте отводят Путину, на что рассчитывают и чего опасаются — The Village полистал западные СМИ.
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Взгляд со стороны: Западные СМИ — о событиях на Украине
Ситуация

Взгляд со стороны: Западные СМИ — о событиях на Украине Что в Европе и США думают об украинских протестующих, их целях и методах борьбы, какую роль в этом конфликте отводят Путину, на что рассчитывают и чего опасаются — The Village полистал западные СМИ.

Что дальше: Предприниматели, журналисты, блогеры — о перспективах «Евромайдана»
Ситуация
Что дальше: Предприниматели, журналисты, блогеры — о перспективах «Евромайдана»Каковы цели сегодняшнего «Евромайдана», чем может завершиться противостояние и на какой исход рассчитывают активисты.
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Что дальше: Предприниматели, журналисты, блогеры — о перспективах «Евромайдана»
Ситуация

Что дальше: Предприниматели, журналисты, блогеры — о перспективах «Евромайдана» Каковы цели сегодняшнего «Евромайдана», чем может завершиться противостояние и на какой исход рассчитывают активисты.

Работа со вспышкой: Фотографы — о съёмке на «Евромайдане»
Город
Работа со вспышкой: Фотографы — о съёмке на «Евромайдане»Фотожурналисты, снимающие события на Майдане, рассказали The Village о самых востребованных сюжетах, о том, как уцелеть в ходе столкновений и всегда оказываться в нужном месте в нужное время.
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Работа со вспышкой: Фотографы — о съёмке на «Евромайдане»
Город

Работа со вспышкой: Фотографы — о съёмке на «Евромайдане» Фотожурналисты, снимающие события на Майдане, рассказали The Village о самых востребованных сюжетах, о том, как уцелеть в ходе столкновений и всегда оказываться в нужном месте в нужное время.

Квартира недели (Киев)
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Однокомнатная квартира c минималистским интерьером, мебелью, изготовленной по проектам владельцев, и ящиками из-под шампанского вместо подставок под колонки.
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Квартира недели (Киев)
Квартира недели

Квартира недели (Киев) Однокомнатная квартира c минималистским интерьером, мебелью, изготовленной по проектам владельцев, и ящиками из-под шампанского вместо подставок под колонки.

Внешний вид (Киев): Михаил Коротеев, директор креативного digital-агентства VGNC
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Михаил Коротеев, директор креативного digital-агентства VGNCКаждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему
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Внешний вид (Киев): Михаил Коротеев, директор креативного digital-агентства VGNC
Внешний вид

Внешний вид (Киев): Михаил Коротеев, директор креативного digital-агентства VGNC Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему

Внешний вид (Киев): Юра Сергеев, мастер в барбершопе Firm
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Юра Сергеев, мастер в барбершопе FirmКаждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
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Внешний вид (Киев): Юра Сергеев, мастер в барбершопе Firm
Внешний вид

Внешний вид (Киев): Юра Сергеев, мастер в барбершопе Firm Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.

На полках: Сервис аренды платьев Oh My Look!
Услуги и покупки
На полках: Сервис аренды платьев Oh My Look!The Village продолжает серию материалов о киевских магазинах с интересной концепцией. Сегодня — сервис аренды и магазин коктейльных, вечерних и повседневных платьев Oh My Look!
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На полках: Сервис аренды платьев Oh My Look!
Услуги и покупки

На полках: Сервис аренды платьев Oh My Look! The Village продолжает серию материалов о киевских магазинах с интересной концепцией. Сегодня — сервис аренды и магазин коктейльных, вечерних и повседневных платьев Oh My Look!

Есть вопрос: «Почему поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью?»The Village с помощью экспертов отвечает на самые разные вопросы киевлян о жизни города. В этот раз мы узнавали, почему в метро поручни эскалатора едут быстрее его ступеней.
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Есть вопрос: «Почему поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Почему поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью?» The Village с помощью экспертов отвечает на самые разные вопросы киевлян о жизни города. В этот раз мы узнавали, почему в метро поручни эскалатора едут быстрее его ступеней.

Сделано в Киеве: Мебель HovART Workshop
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Мебель HovART WorkshopВ рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мебельная мастерская HovART Workshop.
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Сделано в Киеве: Мебель HovART Workshop
Услуги и покупки

Сделано в Киеве: Мебель HovART Workshop В рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мебельная мастерская HovART Workshop.

Сделано в Киеве: Рубашки sasha.kanevski & Oldboysclub
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Рубашки sasha.kanevski & OldboysclubВ рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мужские рубашки в клетку дизайнера sasha.kanevski & Oldboysclub.
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Сделано в Киеве: Рубашки sasha.kanevski & Oldboysclub
Услуги и покупки

Сделано в Киеве: Рубашки sasha.kanevski & Oldboysclub В рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мужские рубашки в клетку дизайнера sasha.kanevski & Oldboysclub.

Сделано в Киеве: Рюкзаки, сумки и аксессуары GUD
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Рюкзаки, сумки и аксессуары GUDThe Village запускает рубрику, посвящённую киевским маркам и их продукции. В первом выпуске — GUD: рюкзаки и сумки из такой же ткани, какую используют в пошиве экипировки для американских военных.
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Сделано в Киеве: Рюкзаки, сумки и аксессуары GUD
Услуги и покупки

Сделано в Киеве: Рюкзаки, сумки и аксессуары GUD The Village запускает рубрику, посвящённую киевским маркам и их продукции. В первом выпуске — GUD: рюкзаки и сумки из такой же ткани, какую используют в пошиве экипировки для американских военных.

Услуги и покупки
For notes: Блокноты киевских марокЗаписные книжки с крафтовой бумагой, карманами, обложками из кожи, картона и старых рубашек — в преддверии Нового года The Village сделал обзор блокнотов киевских марок.
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Услуги и покупки

For notes: Блокноты киевских марок Записные книжки с крафтовой бумагой, карманами, обложками из кожи, картона и старых рубашек — в преддверии Нового года The Village сделал обзор блокнотов киевских марок.

Услуги и покупки

На Бассейной открылась кондитерская-магазин Dôma

На Бассейной заработала кондитерская-магазин Dôma, где продают сладости житомирской фабрики «ЖЛ».

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Услуги и покупки

На Бассейной открылась кондитерская-магазин Dôma На Бассейной заработала кондитерская-магазин Dôma, где продают сладости житомирской фабрики «ЖЛ».

Услуги и покупки

Автокофейни вернулись на место

Власти отменили полный запрет передвижной торговли в Киеве, но определили конкретные точки, где теперь будут продавать кофе и продукты из машин.

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Услуги и покупки

Автокофейни вернулись на место Власти отменили полный запрет передвижной торговли в Киеве, но определили конкретные точки, где теперь будут продавать кофе и продукты из машин.