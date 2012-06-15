СН
Светлана Нидзвецкая
На сайте с 20 мая 2012
Есть вопрос
«Почему кофемашины стоят так дорого?»Редакция The Village выяснила, почему кофемашина, способная приготовить правильный эспрессо, стоит как бюджетный автомобиль
Есть вопрос
«Почему кофемашины стоят так дорого?» Редакция The Village выяснила, почему кофемашина, способная приготовить правильный эспрессо, стоит как бюджетный автомобиль
Ситуация
Подать голос: Как работают онлайн-петицииThe Village разобрался, какой толк от онлайн-петиций, как работает сайт обращений к правительству США и сколько подписей собрали требования депортировать Джастина Бибера и легализовать марихуану
Ситуация
Подать голос: Как работают онлайн-петиции The Village разобрался, какой толк от онлайн-петиций, как работает сайт обращений к правительству США и сколько подписей собрали требования депортировать Джастина Бибера и легализовать марихуану
Люди в городе
С какими трудностями сейчас сталкиваются россияне в КиевеThe Village узнал у россиян, живущих в Киеве, изменилась ли их жизнь в связи с последними событиями
Люди в городе
С какими трудностями сейчас сталкиваются россияне в Киеве The Village узнал у россиян, живущих в Киеве, изменилась ли их жизнь в связи с последними событиями
Ситуация
Взгляд со стороны: Западные СМИ — о событиях на УкраинеЧто в Европе и США думают об украинских протестующих, их целях и методах борьбы, какую роль в этом конфликте отводят Путину, на что рассчитывают и чего опасаются — The Village полистал западные СМИ.
Ситуация
Взгляд со стороны: Западные СМИ — о событиях на Украине Что в Европе и США думают об украинских протестующих, их целях и методах борьбы, какую роль в этом конфликте отводят Путину, на что рассчитывают и чего опасаются — The Village полистал западные СМИ.
Ситуация
Что дальше: Предприниматели, журналисты, блогеры — о перспективах «Евромайдана»Каковы цели сегодняшнего «Евромайдана», чем может завершиться противостояние и на какой исход рассчитывают активисты.
Ситуация
Что дальше: Предприниматели, журналисты, блогеры — о перспективах «Евромайдана» Каковы цели сегодняшнего «Евромайдана», чем может завершиться противостояние и на какой исход рассчитывают активисты.
Город
Работа со вспышкой: Фотографы — о съёмке на «Евромайдане»Фотожурналисты, снимающие события на Майдане, рассказали The Village о самых востребованных сюжетах, о том, как уцелеть в ходе столкновений и всегда оказываться в нужном месте в нужное время.
Город
Работа со вспышкой: Фотографы — о съёмке на «Евромайдане» Фотожурналисты, снимающие события на Майдане, рассказали The Village о самых востребованных сюжетах, о том, как уцелеть в ходе столкновений и всегда оказываться в нужном месте в нужное время.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Однокомнатная квартира c минималистским интерьером, мебелью, изготовленной по проектам владельцев, и ящиками из-под шампанского вместо подставок под колонки.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Однокомнатная квартира c минималистским интерьером, мебелью, изготовленной по проектам владельцев, и ящиками из-под шампанского вместо подставок под колонки.
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Михаил Коротеев, директор креативного digital-агентства VGNCКаждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Михаил Коротеев, директор креативного digital-агентства VGNC Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Юра Сергеев, мастер в барбершопе FirmКаждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Юра Сергеев, мастер в барбершопе Firm Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Услуги и покупки
На полках: Сервис аренды платьев Oh My Look!The Village продолжает серию материалов о киевских магазинах с интересной концепцией. Сегодня — сервис аренды и магазин коктейльных, вечерних и повседневных платьев Oh My Look!
Услуги и покупки
На полках: Сервис аренды платьев Oh My Look! The Village продолжает серию материалов о киевских магазинах с интересной концепцией. Сегодня — сервис аренды и магазин коктейльных, вечерних и повседневных платьев Oh My Look!
Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью?»The Village с помощью экспертов отвечает на самые разные вопросы киевлян о жизни города. В этот раз мы узнавали, почему в метро поручни эскалатора едут быстрее его ступеней.
Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью?» The Village с помощью экспертов отвечает на самые разные вопросы киевлян о жизни города. В этот раз мы узнавали, почему в метро поручни эскалатора едут быстрее его ступеней.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Мебель HovART WorkshopВ рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мебельная мастерская HovART Workshop.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Мебель HovART Workshop В рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мебельная мастерская HovART Workshop.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Рубашки sasha.kanevski & OldboysclubВ рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мужские рубашки в клетку дизайнера sasha.kanevski & Oldboysclub.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Рубашки sasha.kanevski & Oldboysclub В рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мужские рубашки в клетку дизайнера sasha.kanevski & Oldboysclub.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Рюкзаки, сумки и аксессуары GUDThe Village запускает рубрику, посвящённую киевским маркам и их продукции. В первом выпуске — GUD: рюкзаки и сумки из такой же ткани, какую используют в пошиве экипировки для американских военных.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Рюкзаки, сумки и аксессуары GUD The Village запускает рубрику, посвящённую киевским маркам и их продукции. В первом выпуске — GUD: рюкзаки и сумки из такой же ткани, какую используют в пошиве экипировки для американских военных.
Услуги и покупки
For notes: Блокноты киевских марокЗаписные книжки с крафтовой бумагой, карманами, обложками из кожи, картона и старых рубашек — в преддверии Нового года The Village сделал обзор блокнотов киевских марок.
Услуги и покупки
For notes: Блокноты киевских марок Записные книжки с крафтовой бумагой, карманами, обложками из кожи, картона и старых рубашек — в преддверии Нового года The Village сделал обзор блокнотов киевских марок.
Услуги и покупки
На Бассейной открылась кондитерская-магазин Dôma
На Бассейной заработала кондитерская-магазин Dôma, где продают сладости житомирской фабрики «ЖЛ».
Услуги и покупки
На Бассейной открылась кондитерская-магазин Dôma На Бассейной заработала кондитерская-магазин Dôma, где продают сладости житомирской фабрики «ЖЛ».
Услуги и покупки
Автокофейни вернулись на место
Власти отменили полный запрет передвижной торговли в Киеве, но определили конкретные точки, где теперь будут продавать кофе и продукты из машин.
Услуги и покупки