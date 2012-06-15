Взгляд со стороны: Западные СМИ — о событиях на Украине Что в Европе и США думают об украинских протестующих, их целях и методах борьбы, какую роль в этом конфликте отводят Путину, на что рассчитывают и чего опасаются — The Village полистал западные СМИ.