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Anna Nekrasova
На сайте с 24 октября 2012
События
Гид по Fine Art Ukraine 2013Живопись, графика, скульптура и фотография конца 1980-х, образовательная программа с лекциями и киносмотрами — с 14 по 24 февраля в «Мистецьком арсенале» пройдёт выставка Fine Art Ukraine 2013.
События
Гид по Fine Art Ukraine 2013 Живопись, графика, скульптура и фотография конца 1980-х, образовательная программа с лекциями и киносмотрами — с 14 по 24 февраля в «Мистецьком арсенале» пройдёт выставка Fine Art Ukraine 2013.
События
В «Мистецьком арсенале» пройдёт Большой антикварный салонВ этом году Большой антикварный салон будет посвящён живописи — в «Мистецьком арсенале» выставят старинные работы из частных коллекций и музейных хранилищ.
События
В «Мистецьком арсенале» пройдёт Большой антикварный салон В этом году Большой антикварный салон будет посвящён живописи — в «Мистецьком арсенале» выставят старинные работы из частных коллекций и музейных хранилищ.
События
В Киеве покажут «Темперамент Кубы»22 ноября в Арт-центре Якова Гретера выставят коллекционные роботы более 20 кубинских и украинских художников. Цель проекта — показать, что есть на Кубе, помимо сальсы, рома, мохито и сигар.
События
В Киеве покажут «Темперамент Кубы» 22 ноября в Арт-центре Якова Гретера выставят коллекционные роботы более 20 кубинских и украинских художников. Цель проекта — показать, что есть на Кубе, помимо сальсы, рома, мохито и сигар.
События
Гид по Art Kyiv Contemporary 2012Итальянская, венгерская, российская и украинская платформы, проекты 20 галерей и лекции о современном искусстве — с 1 по 18 ноября в «Мистецьком арсенале» пройдёт выставка Art Kyiv Contemporary.
События
Гид по Art Kyiv Contemporary 2012 Итальянская, венгерская, российская и украинская платформы, проекты 20 галерей и лекции о современном искусстве — с 1 по 18 ноября в «Мистецьком арсенале» пройдёт выставка Art Kyiv Contemporary.
События
В Киеве проходит Международный джазовый фестиваль В эти выходные в Октябрьском дворце проходит пятый Jazz in Kiev — выступают музыканты из Украины, США, Швеции, Польши, Японии, Норвегии и Мексики.
События