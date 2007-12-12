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L.

Life .

На сайте с 26 октября 2007

Комментарии117
Темы0
Посты2
Коротко0
Велосипеды
Лаос – страна для велосипедных путешественниковДавно мечтал поехать в путешествие на двух колесах. И объектом мечтания стала маленькая страна Лаос. Настолько маленькая, что мне было трудно найти сообщников и пришлось объяснять друзьям куда я еду и показывать это на карте.
31
Велосипеды

Лаос – страна для велосипедных путешественников Давно мечтал поехать в путешествие на двух колесах. И объектом мечтания стала маленькая страна Лаос. Настолько маленькая, что мне было трудно найти сообщников и пришлось объяснять друзьям куда я еду и показывать это на карте.

Словарь 2007 года от Большого Города
Люди в городе
Словарь 2007 года от Большого ГородаБольшой город решил продолжить традицию завершать год&nbsp;«Словарем» новых выражений и&nbsp;модных слов, появившихся и&nbsp;плотно использовавшихся в&nbsp;прошлом году. Свежий номер БГ&nbsp;содержит дополнительную врезку – «Словарь московских модников».
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Словарь 2007 года от Большого Города
Люди в городе

Словарь 2007 года от Большого Города Большой город решил продолжить традицию завершать год&nbsp;«Словарем» новых выражений и&nbsp;модных слов, появившихся и&nbsp;плотно использовавшихся в&nbsp;прошлом году. Свежий номер БГ&nbsp;содержит дополнительную врезку – «Словарь московских модников».