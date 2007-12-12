Life .
На сайте с 26 октября 2007
Велосипеды
Лаос – страна для велосипедных путешественниковДавно мечтал поехать в путешествие на двух колесах. И объектом мечтания стала маленькая страна Лаос. Настолько маленькая, что мне было трудно найти сообщников и пришлось объяснять друзьям куда я еду и показывать это на карте.
Велосипеды
Лаос – страна для велосипедных путешественников Давно мечтал поехать в путешествие на двух колесах. И объектом мечтания стала маленькая страна Лаос. Настолько маленькая, что мне было трудно найти сообщников и пришлось объяснять друзьям куда я еду и показывать это на карте.
Люди в городе
Словарь 2007 года от Большого ГородаБольшой город решил продолжить традицию завершать год «Словарем» новых выражений и модных слов, появившихся и плотно использовавшихся в прошлом году. Свежий номер БГ содержит дополнительную врезку – «Словарь московских модников».
Люди в городе