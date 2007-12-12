Лаос – страна для велосипедных путешественников Давно мечтал поехать в путешествие на двух колесах. И объектом мечтания стала маленькая страна Лаос. Настолько маленькая, что мне было трудно найти сообщников и пришлось объяснять друзьям куда я еду и показывать это на карте.