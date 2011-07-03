Фильмы недели: «Джанго освобождённый», «Охотники на ведьм», «Родительский беспредел» Новый фильм Тарантино, фильм категории B по мотивам братьев Гримм и комедия о родительских обязательствах со звёздами 80-х — Саша Похвалин посмотрел три новых фильма, вышедшие в российский прокат.