Задели за жилое: Анастасия Каримова о моде на апартаменты Корреспондент журнала «Коммерсант. Деньги» Анастасия Каримова рассуждает о том, чем опасна мода на покупку апартаментов вместо квартир, которая сегодня захватила Москву.