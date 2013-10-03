АК
Анастасия Каримова
На сайте с 2 октября 2013
Личный опыт
Личный опыт: Каково поставлять горожанам услуги ЖКХРуководитель частной управляющей компании Николай Бабич рассказал The Village о том, каково это — обеспечивать коммунальный комфорт жителям 54 московских домов.
Личный опыт
Личный опыт: Каково поставлять горожанам услуги ЖКХ Руководитель частной управляющей компании Николай Бабич рассказал The Village о том, каково это — обеспечивать коммунальный комфорт жителям 54 московских домов.
Дом
После прочтения перечитать: Анастасия Каримова о договорах на недвижимостьКорреспондент журнала «Коммерсант. Деньги» Анастасия Каримова рассказывает о том, чем может обернуться невнимательное отношение к подписываемым документам.
Дом
После прочтения перечитать: Анастасия Каримова о договорах на недвижимость Корреспондент журнала «Коммерсант. Деньги» Анастасия Каримова рассказывает о том, чем может обернуться невнимательное отношение к подписываемым документам.
Дом
Задели за жилое: Анастасия Каримова о моде на апартаментыКорреспондент журнала «Коммерсант. Деньги» Анастасия Каримова рассуждает о том, чем опасна мода на покупку апартаментов вместо квартир, которая сегодня захватила Москву.
Дом