вернуться на старую версию сайта
18 сентября, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии0
Темы0
Посты3
Коротко0
АК

Анастасия Каримова

На сайте с 2 октября 2013

Комментарии0
Темы0
Посты3
Коротко0
Личный опыт: Каково поставлять горожанам услуги ЖКХ
Личный опыт
Личный опыт: Каково поставлять горожанам услуги ЖКХРуководитель частной управляющей компании Николай Бабич рассказал The Village о том, каково это — обеспечивать коммунальный комфорт жителям 54 московских домов.
5
Личный опыт: Каково поставлять горожанам услуги ЖКХ
Личный опыт

Личный опыт: Каково поставлять горожанам услуги ЖКХ Руководитель частной управляющей компании Николай Бабич рассказал The Village о том, каково это — обеспечивать коммунальный комфорт жителям 54 московских домов.

После прочтения перечитать: Анастасия Каримова о договорах на недвижимость
Дом
После прочтения перечитать: Анастасия Каримова о договорах на недвижимостьКорреспондент журнала «Коммерсант. Деньги» Анастасия Каримова рассказывает о том, чем может обернуться невнимательное отношение к подписываемым документам.
11
После прочтения перечитать: Анастасия Каримова о договорах на недвижимость
Дом

После прочтения перечитать: Анастасия Каримова о договорах на недвижимость Корреспондент журнала «Коммерсант. Деньги» Анастасия Каримова рассказывает о том, чем может обернуться невнимательное отношение к подписываемым документам.

Задели за жилое: Анастасия Каримова о моде на апартаменты
Дом
Задели за жилое: Анастасия Каримова о моде на апартаментыКорреспондент журнала «Коммерсант. Деньги» Анастасия Каримова рассуждает о том, чем опасна мода на покупку апартаментов вместо квартир, которая сегодня захватила Москву.
28
Задели за жилое: Анастасия Каримова о моде на апартаменты
Дом

Задели за жилое: Анастасия Каримова о моде на апартаменты Корреспондент журнала «Коммерсант. Деньги» Анастасия Каримова рассуждает о том, чем опасна мода на покупку апартаментов вместо квартир, которая сегодня захватила Москву.