Газ до отказа: Андрей Горшков о том, как Путин объединил Украину По всей Украине уже неделю идут массовые выступления в поддержку евроинтеграции. Журналист Андрей Горшков — о том, зачем горожане выходят на площадь и чем «Евромайдан» отличается от революции 2004-го.