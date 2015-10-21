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ДП

Дмитрий Пангаев

На сайте с 5 февраля 2014

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Бизнес
Сыграть без посредниковСибирский предприниматель Дмитрий Пангаев написал о том, как придумал сервис, помогающий ресторанам легально играть музыку, не переплачивая РАО
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Бизнес

Сыграть без посредников Сибирский предприниматель Дмитрий Пангаев написал о том, как придумал сервис, помогающий ресторанам легально играть музыку, не переплачивая РАО