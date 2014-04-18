Anastasia Mleko
На сайте с 4 марта 2014
Ситуация
За Мустанга ответишь Фоторедактора The Village Настю Журавлеву задержали вместо руфера
Галереи
Как тушат лесные пожары в Тверской областиВ Тверской области продолжают тушить пожары, принёсшие смог в Московский регион
Галереи
Как тушат лесные пожары в Тверской области В Тверской области продолжают тушить пожары, принёсшие смог в Московский регион
Фоторепортаж
Последний день курения в клубах, ресторанах и барах31 мая был последним днём, когда можно было курить в барах и ресторанах
Фоторепортаж
Последний день курения в клубах, ресторанах и барах 31 мая был последним днём, когда можно было курить в барах и ресторанах
Фильмы недели
«Двойник», «Другая женщина», «Возмездие»Камерон Диас на измене, Джесси Айзенберг и Миа Васиковска в экранизации Достоевского, Колин Ферт и Николь Кидман в Таиланде — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката
Фильмы недели
«Двойник», «Другая женщина», «Возмездие» Камерон Диас на измене, Джесси Айзенберг и Миа Васиковска в экранизации Достоевского, Колин Ферт и Николь Кидман в Таиланде — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката
Фоторепортаж
Навигация нового типа в московском метроВ метро начали монтировать новую систему навигации: первые указатели нового типа установили на станции «Баррикадная»
Фоторепортаж