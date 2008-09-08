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ШР

Шнурок Рюрикович

На сайте с 25 марта 2008

Комментарии16
Темы0
Посты1
Коротко0
Велосипеды
Слетела цепь?Компания Trek решила избавить велосипедистов от проблем с цепью.
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Велосипеды

Слетела цепь? Компания Trek решила избавить велосипедистов от проблем с цепью.