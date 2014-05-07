Galina Shmeleva
На сайте с 19 апреля 2014
Новости
Конструктор онлайн-магазинов Ecwid привлёк $5 млн от iTech Capital и Runa Capital
Деньги направят на развитие сервиса, а также партнёрство с производителями POS-терминалов и кассовых решений
Новости
Конструктор онлайн-магазинов Ecwid привлёк $5 млн от iTech Capital и Runa Capital Деньги направят на развитие сервиса, а также партнёрство с производителями POS-терминалов и кассовых решений
Менеджмент
Без силикона: Что ждёт русских в Кремниевой долине после санкций СШАH&F поговорил с предпринимателями из России, которые ведут бизнес в США, о том, может ли измениться их жизнь из-за ухудшения политической обстановки.
Менеджмент
Без силикона: Что ждёт русских в Кремниевой долине после санкций США H&F поговорил с предпринимателями из России, которые ведут бизнес в США, о том, может ли измениться их жизнь из-за ухудшения политической обстановки.
Сделал сам
Reactive Phone: Приложение c правилами дорожного движения на понятном языкеИван Семёнов из Ижевска переписал Кодекс об административных правонарушениях так, чтобы он был всем понятен. Теперь выручка его компании — миллион рублей в месяц.
Сделал сам