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GS

Galina Shmeleva

На сайте с 19 апреля 2014

Комментарии4
Темы0
Посты3
Коротко0
Новости

Конструктор онлайн-магазинов Ecwid привлёк $5 млн от iTech Capital и Runa Capital

Деньги направят на развитие сервиса, а также партнёрство с производителями POS-терминалов и кассовых решений

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Новости

Конструктор онлайн-магазинов Ecwid привлёк $5 млн от iTech Capital и Runa Capital Деньги направят на развитие сервиса, а также партнёрство с производителями POS-терминалов и кассовых решений

Без силикона: Что ждёт русских в Кремниевой долине после санкций США
Менеджмент
Без силикона: Что ждёт русских в Кремниевой долине после санкций СШАH&F поговорил с предпринимателями из России, которые ведут бизнес в США, о том, может ли измениться их жизнь из-за ухудшения политической обстановки.
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Без силикона: Что ждёт русских в Кремниевой долине после санкций США
Менеджмент

Без силикона: Что ждёт русских в Кремниевой долине после санкций США H&F поговорил с предпринимателями из России, которые ведут бизнес в США, о том, может ли измениться их жизнь из-за ухудшения политической обстановки.

Reactive Phone: Приложение c правилами дорожного движения на понятном языке
Сделал сам
Reactive Phone: Приложение c правилами дорожного движения на понятном языкеИван Семёнов из Ижевска переписал Кодекс об административных правонарушениях так, чтобы он был всем понятен. Теперь выручка его компании — миллион рублей в месяц.
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Reactive Phone: Приложение c правилами дорожного движения на понятном языке
Сделал сам

Reactive Phone: Приложение c правилами дорожного движения на понятном языке Иван Семёнов из Ижевска переписал Кодекс об административных правонарушениях так, чтобы он был всем понятен. Теперь выручка его компании — миллион рублей в месяц.