Elena Sakharova
На сайте с 11 июня 2014
Личный опыт
Как вдохновить людей с физическими ограничениями на путешествияИгорь Гаков объединил истории путешествий людей на инвалидных колясках в проект «Открытая планета». The Village поговорил с ним об особенностях и перспективах отдыха маломобильных людей
Личный опыт
Как вдохновить людей с физическими ограничениями на путешествия Игорь Гаков объединил истории путешествий людей на инвалидных колясках в проект «Открытая планета». The Village поговорил с ним об особенностях и перспективах отдыха маломобильных людей
Сделал сам
Как заработать на мобильных приложениях для корпорацийШесть лет назад 25-летний менеджер дизайн-студии открыл свою компанию по разработке мобильных приложений. Сейчас его услугами пользуются крупнейшие сотовые операторы, банки и СМИ
Сделал сам
Как заработать на мобильных приложениях для корпораций Шесть лет назад 25-летний менеджер дизайн-студии открыл свою компанию по разработке мобильных приложений. Сейчас его услугами пользуются крупнейшие сотовые операторы, банки и СМИ
Сделал сам
«Киншперский заяц»: Как россиянин восстановил старинную чешскую пивоварнюСергей Черничкин купил заброшенный чешский завод и стал варить пиво. Местные жители оценили продукт, и ему удалось потеснить Carlsberg и Heineken на полках магазинов.
Сделал сам
«Киншперский заяц»: Как россиянин восстановил старинную чешскую пивоварню Сергей Черничкин купил заброшенный чешский завод и стал варить пиво. Местные жители оценили продукт, и ему удалось потеснить Carlsberg и Heineken на полках магазинов.
Эксперимент
Pay-Me: Мобильное устройство для приёма банковских картВладимир Канин учит малый бизнес принимать к оплате карты. Он надеется, что в течение пары лет его сервисом заинтересуются корпорации.
Эксперимент
Pay-Me: Мобильное устройство для приёма банковских карт Владимир Канин учит малый бизнес принимать к оплате карты. Он надеется, что в течение пары лет его сервисом заинтересуются корпорации.
Эксперимент
«Зона комфорта»: Магазин интимных товаров для женщинВлюблённые девушки создали секс-шоп, изучив запросы женщин: никаких дешёвых китайских игрушек и полуметровых фаллоимитаторов. Правда, выручка от продажи товаров для взрослых пока детская.
Эксперимент
«Зона комфорта»: Магазин интимных товаров для женщин Влюблённые девушки создали секс-шоп, изучив запросы женщин: никаких дешёвых китайских игрушек и полуметровых фаллоимитаторов. Правда, выручка от продажи товаров для взрослых пока детская.
Сделал сам
HomeMe.ru: История крупнейшего в Рунете магазина мебели Сооснователь онлайн-гипермаркета мебели HomeMe.ru Олег Пай поначалу обставлял гламурные ночные клубы Москвы, а потом создал крупное производство мягкой мебели.
Сделал сам
HomeMe.ru: История крупнейшего в Рунете магазина мебели Сооснователь онлайн-гипермаркета мебели HomeMe.ru Олег Пай поначалу обставлял гламурные ночные клубы Москвы, а потом создал крупное производство мягкой мебели.
Как это работает
Рабочий стол: Олег Пай (HomeMe.ru)Hopes & Fears посмотрел, как работает Олег Пай, поборник строгого тайм-менеджмента и создатель онлайн-магазина мебели HomeMe.ru.
Как это работает