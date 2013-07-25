Regina Ader
На сайте с 25 июля 2013
Как у них
Сколько стоит жизнь в Афинах Насколько дороги жилье, транспорт и продукты в столице Греции
Как это работает
Как работают специалисты по digital-рекламеСотрудник небольшого рекламного агентства рассказал The Village о клиентах, доходах и отношении к слогану «Смотри не обострись»
Как это работает
Как работают специалисты по digital-рекламе Сотрудник небольшого рекламного агентства рассказал The Village о клиентах, доходах и отношении к слогану «Смотри не обострись»
Как всё устроено
Я помогаю выводить деньги в офшорыThe Village поговорил с юристом, который выводит деньги богатых клиентов из России, о легальности офшоров и страхах состоятельных людей
Как всё устроено
Я помогаю выводить деньги в офшоры The Village поговорил с юристом, который выводит деньги богатых клиентов из России, о легальности офшоров и страхах состоятельных людей
Сделал сам
Как дизайнеры стали делать плакаты для домаТатьяна Ефимчук вместе с коллегой Антоном Сташевичем начала печатать постеры для интерьера, призванные заменить ковры на стенах российских квартир
Сделал сам
Как дизайнеры стали делать плакаты для дома Татьяна Ефимчук вместе с коллегой Антоном Сташевичем начала печатать постеры для интерьера, призванные заменить ковры на стенах российских квартир
Сделал сам
Как менеджеры делают десерты для ресторановСемейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны
Сделал сам
Как менеджеры делают десерты для ресторанов Семейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны
Как это работает
Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины»)H&F рассказывает о том, как предприниматели поддерживают себя в форме. На этой неделе — автогонки с производителем дизельных электростанций.
Как это работает
Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины») H&F рассказывает о том, как предприниматели поддерживают себя в форме. На этой неделе — автогонки с производителем дизельных электростанций.
Как это работает
Разделение труда: Как зарабатывают специализированные магазиныВладельцы «Укулелешной», «Презервативной» и бутика кальянов рассказали H&F о специфике работы с одним товаром.
Как это работает
Разделение труда: Как зарабатывают специализированные магазины Владельцы «Укулелешной», «Презервативной» и бутика кальянов рассказали H&F о специфике работы с одним товаром.
Сделал сам
Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дубаОбъединив усилия, краснодеревщик Денис Милованов, продюсер и веб-дизайнер возродили производство мебели по традиционным русским технологиям.
Сделал сам
Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дуба Объединив усилия, краснодеревщик Денис Милованов, продюсер и веб-дизайнер возродили производство мебели по традиционным русским технологиям.
Как это работает
Вам посылка: 5 российских сервисов подписки на товарыУ сервисов регулярной доставки есть две функции: освободить клиента от обязанности помнить о бытовых проблемах и познакомить с вашей продукцией. H&F выбрал интересные примеры в России.
Как это работает
Вам посылка: 5 российских сервисов подписки на товары У сервисов регулярной доставки есть две функции: освободить клиента от обязанности помнить о бытовых проблемах и познакомить с вашей продукцией. H&F выбрал интересные примеры в России.
Менеджмент
Дайте жалобную книгу: Пять сервисов для сбора клиентских отзывовУзнать впечатления клиентов от работы компании — важная задача, с которой нелегко справиться. H&F предлагает способы её решения.
Менеджмент
Дайте жалобную книгу: Пять сервисов для сбора клиентских отзывов Узнать впечатления клиентов от работы компании — важная задача, с которой нелегко справиться. H&F предлагает способы её решения.
Свое место
Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учениковРаскрыть в себе предпринимательский талант Бэлле Ужаховой помогли ошибки руководства на предыдущей работе и таланты мужа.
Свое место
Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учеников Раскрыть в себе предпринимательский талант Бэлле Ужаховой помогли ошибки руководства на предыдущей работе и таланты мужа.
Эксперимент
Только девушки: Удастся ли Юлии Романовой возродить традицию женских клубовПосле рождения второго ребёнка Юлия Романова решила начать новый бизнес — основать в Чите клуб для женщин, которые хотят научиться новому и расширить круг общения.
Эксперимент
Только девушки: Удастся ли Юлии Романовой возродить традицию женских клубов После рождения второго ребёнка Юлия Романова решила начать новый бизнес — основать в Чите клуб для женщин, которые хотят научиться новому и расширить круг общения.
Менеджмент
Помощь толпы: Пять секретов успешной кампании на KickstarterСобирать деньги на проект начали не только изобретатели и разработчики игр — их примеру последовали рестораторы и владельцы магазинов. H&F поговорил с нью-йоркскими пекарями об их опыте сбора средств.
Менеджмент
Помощь толпы: Пять секретов успешной кампании на Kickstarter Собирать деньги на проект начали не только изобретатели и разработчики игр — их примеру последовали рестораторы и владельцы магазинов. H&F поговорил с нью-йоркскими пекарями об их опыте сбора средств.
Облако знаний
Начни бизнес: Языковая школаH&F продолжает считать, во сколько обойдётся открытие собственного предприятия. Сегодня — школа изучения иностранных языков.
Облако знаний