вернуться на старую версию сайта
18 сентября, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии2Темы2Посты14
Коротко0
RA

Regina Ader

На сайте с 25 июля 2013

Комментарии2Темы2Посты14
Коротко0
Сколько стоит жизнь в Афинах
Как у них
Сколько стоит жизнь в АфинахНасколько дороги жилье, транспорт и продукты в столице Греции
10
Сколько стоит жизнь в Афинах
Как у них

Сколько стоит жизнь в Афинах Насколько дороги жилье, транспорт и продукты в столице Греции

Как работают специалисты по digital-рекламе
Как это работает
Как работают специалисты по digital-рекламеСотрудник небольшого рекламного агентства рассказал The Village о клиентах, доходах и отношении к слогану «Смотри не обострись»
36
Как работают специалисты по digital-рекламе
Как это работает

Как работают специалисты по digital-рекламе Сотрудник небольшого рекламного агентства рассказал The Village о клиентах, доходах и отношении к слогану «Смотри не обострись»

Я помогаю выводить деньги в офшоры
Как всё устроено
Я помогаю выводить деньги в офшорыThe Village поговорил с юристом, который выводит деньги богатых клиентов из России, о легальности офшоров и страхах состоятельных людей
39
Я помогаю выводить деньги в офшоры
Как всё устроено

Я помогаю выводить деньги в офшоры The Village поговорил с юристом, который выводит деньги богатых клиентов из России, о легальности офшоров и страхах состоятельных людей

Как дизайнеры стали делать плакаты для дома
Сделал сам
Как дизайнеры стали делать плакаты для домаТатьяна Ефимчук вместе с коллегой Антоном Сташевичем начала печатать постеры для интерьера, призванные заменить ковры на стенах российских квартир
8
Как дизайнеры стали делать плакаты для дома
Сделал сам

Как дизайнеры стали делать плакаты для дома Татьяна Ефимчук вместе с коллегой Антоном Сташевичем начала печатать постеры для интерьера, призванные заменить ковры на стенах российских квартир

Как менеджеры делают десерты для ресторанов
Сделал сам
Как менеджеры делают десерты для ресторановСемейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны
25
Как менеджеры делают десерты для ресторанов
Сделал сам

Как менеджеры делают десерты для ресторанов Семейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны

Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины»)
Как это работает
Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины»)H&F рассказывает о том, как предприниматели поддерживают себя в форме. На этой неделе — автогонки с производителем дизельных электростанций.
1
Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины»)
Как это работает

Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины») H&F рассказывает о том, как предприниматели поддерживают себя в форме. На этой неделе — автогонки с производителем дизельных электростанций.

Разделение труда: Как зарабатывают специализированные магазины
Как это работает
Разделение труда: Как зарабатывают специализированные магазиныВладельцы «Укулелешной», «Презервативной» и бутика кальянов рассказали H&F о специфике работы с одним товаром.
0
Разделение труда: Как зарабатывают специализированные магазины
Как это работает

Разделение труда: Как зарабатывают специализированные магазины Владельцы «Укулелешной», «Презервативной» и бутика кальянов рассказали H&F о специфике работы с одним товаром.

Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дуба
Сделал сам
Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дубаОбъединив усилия, краснодеревщик Денис Милованов, продюсер и веб-дизайнер возродили производство мебели по традиционным русским технологиям.
8
Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дуба
Сделал сам

Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дуба Объединив усилия, краснодеревщик Денис Милованов, продюсер и веб-дизайнер возродили производство мебели по традиционным русским технологиям.

Вам посылка: 5 российских сервисов подписки на товары
Как это работает
Вам посылка: 5 российских сервисов подписки на товарыУ сервисов регулярной доставки есть две функции: освободить клиента от обязанности помнить о бытовых проблемах и познакомить с вашей продукцией. H&F выбрал интересные примеры в России.
7
Вам посылка: 5 российских сервисов подписки на товары
Как это работает

Вам посылка: 5 российских сервисов подписки на товары У сервисов регулярной доставки есть две функции: освободить клиента от обязанности помнить о бытовых проблемах и познакомить с вашей продукцией. H&F выбрал интересные примеры в России.

Дайте жалобную книгу: Пять сервисов для сбора клиентских отзывов
Менеджмент
Дайте жалобную книгу: Пять сервисов для сбора клиентских отзывовУзнать впечатления клиентов от работы компании — важная задача, с которой нелегко справиться. H&F предлагает способы её решения.
9
Дайте жалобную книгу: Пять сервисов для сбора клиентских отзывов
Менеджмент

Дайте жалобную книгу: Пять сервисов для сбора клиентских отзывов Узнать впечатления клиентов от работы компании — важная задача, с которой нелегко справиться. H&F предлагает способы её решения.

Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учеников
Свое место
Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учениковРаскрыть в себе предпринимательский талант Бэлле Ужаховой помогли ошибки руководства на предыдущей работе и таланты мужа.
35
Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учеников
Свое место

Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учеников Раскрыть в себе предпринимательский талант Бэлле Ужаховой помогли ошибки руководства на предыдущей работе и таланты мужа.

Только девушки: Удастся ли Юлии Романовой возродить традицию женских клубов
Эксперимент
Только девушки: Удастся ли Юлии Романовой возродить традицию женских клубовПосле рождения второго ребёнка Юлия Романова решила начать новый бизнес — основать в Чите клуб для женщин, которые хотят научиться новому и расширить круг общения.
2
Только девушки: Удастся ли Юлии Романовой возродить традицию женских клубов
Эксперимент

Только девушки: Удастся ли Юлии Романовой возродить традицию женских клубов После рождения второго ребёнка Юлия Романова решила начать новый бизнес — основать в Чите клуб для женщин, которые хотят научиться новому и расширить круг общения.

Помощь толпы: Пять секретов успешной кампании на Kickstarter
Менеджмент
Помощь толпы: Пять секретов успешной кампании на KickstarterСобирать деньги на проект начали не только изобретатели и разработчики игр — их примеру последовали рестораторы и владельцы магазинов. H&F поговорил с нью-йоркскими пекарями об их опыте сбора средств.
2
Помощь толпы: Пять секретов успешной кампании на Kickstarter
Менеджмент

Помощь толпы: Пять секретов успешной кампании на Kickstarter Собирать деньги на проект начали не только изобретатели и разработчики игр — их примеру последовали рестораторы и владельцы магазинов. H&F поговорил с нью-йоркскими пекарями об их опыте сбора средств.

Начни бизнес: Языковая школа
Облако знаний
Начни бизнес: Языковая школаH&F продолжает считать, во сколько обойдётся открытие собственного предприятия. Сегодня — школа изучения иностранных языков.
2
Начни бизнес: Языковая школа
Облако знаний

Начни бизнес: Языковая школа H&F продолжает считать, во сколько обойдётся открытие собственного предприятия. Сегодня — школа изучения иностранных языков.