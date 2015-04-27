КМ
Константин Митрохов
На сайте с 17 сентября 2014
Москва в цифрах
Что осталось от Ходынского аэродрома И во сколько обойдется обновление района
Москва в цифрах
Самый необычный стадион МосквыThe Village узнал, как выглядит домашнее поле команды ЦСКА и во сколько обошлось его строительство
Москва в цифрах
Самый необычный стадион Москвы The Village узнал, как выглядит домашнее поле команды ЦСКА и во сколько обошлось его строительство
Москва в цифрах
Самый известный долгострой МосквыВо сколько обойдется завершение высотки «Зенит» на юго-западе столицы
Москва в цифрах
Самый известный долгострой Москвы Во сколько обойдется завершение высотки «Зенит» на юго-западе столицы
Москва в цифрах
Во сколько обойдется реконструкция МКАДПосмотрите на одну из самых дорогих и бесполезных строек Москвы
Москва в цифрах
Во сколько обойдется реконструкция МКАД Посмотрите на одну из самых дорогих и бесполезных строек Москвы
Фоторепортаж
Возвращение длинных ковшей: Как прошла вторая волна сносов самостроя в МосквеThe Village запечатлел события прошедшей ночи и утра
Фоторепортаж
Возвращение длинных ковшей: Как прошла вторая волна сносов самостроя в Москве The Village запечатлел события прошедшей ночи и утра
Фоторепортаж
Шереметьево изнутри: Что никогда не видят пассажиры аэропортаThe Village узнал, как работает самый крупный аэропорт России
Фоторепортаж
Шереметьево изнутри: Что никогда не видят пассажиры аэропорта The Village узнал, как работает самый крупный аэропорт России
Фоторепортаж
Её раскопали: Пешеходные улицы Москвы за месяц до открытияThe Village проследил за работой строителей в центре столицы
Фоторепортаж
Её раскопали: Пешеходные улицы Москвы за месяц до открытия The Village проследил за работой строителей в центре столицы
Квартира недели
Минималистичная квартира для семьи, живущей за рубежом Аккуратная трёхкомнатная квартира в сдержанных тонах, с большой гостиной и отделкой из натуральных материалов
Квартира недели
Минималистичная квартира для семьи, живущей за рубежом Аккуратная трёхкомнатная квартира в сдержанных тонах, с большой гостиной и отделкой из натуральных материалов
Фоторепортаж
Субботник The VillageThe Village показывает, как прошёл ежегодный субботник издания в парке «Красная Пресня»
Фоторепортаж