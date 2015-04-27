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Константин Митрохов

На сайте с 17 сентября 2014

Комментарии3
Темы0
Посты10
Коротко0
Что осталось от Ходынского аэродрома
Москва в цифрах
Что осталось от Ходынского аэродромаИ во сколько обойдется обновление района
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Что осталось от Ходынского аэродрома
Москва в цифрах

Что осталось от Ходынского аэродрома И во сколько обойдется обновление района

Самый необычный стадион Москвы
Москва в цифрах
Самый необычный стадион МосквыThe Village узнал, как выглядит домашнее поле команды ЦСКА и во сколько обошлось его строительство
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Самый необычный стадион Москвы
Москва в цифрах

Самый необычный стадион Москвы The Village узнал, как выглядит домашнее поле команды ЦСКА и во сколько обошлось его строительство

Самый известный долгострой Москвы
Москва в цифрах
Самый известный долгострой МосквыВо сколько обойдется завершение высотки «Зенит» на юго-западе столицы
21
Самый известный долгострой Москвы
Москва в цифрах

Самый известный долгострой Москвы Во сколько обойдется завершение высотки «Зенит» на юго-западе столицы

Во сколько обойдется реконструкция МКАД
Москва в цифрах
Во сколько обойдется реконструкция МКАДПосмотрите на одну из самых дорогих и бесполезных строек Москвы
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Во сколько обойдется реконструкция МКАД
Москва в цифрах

Во сколько обойдется реконструкция МКАД Посмотрите на одну из самых дорогих и бесполезных строек Москвы

Возвращение длинных ковшей: Как прошла вторая волна сносов самостроя в Москве
Фоторепортаж

Возвращение длинных ковшей: Как прошла вторая волна сносов самостроя в МосквеThe Village запечатлел события прошедшей ночи и утра

Фоторепортаж

Возвращение длинных ковшей: Как прошла вторая волна сносов самостроя в Москве The Village запечатлел события прошедшей ночи и утра

Шереметьево изнутри: Что никогда не видят пассажиры аэропорта
Фоторепортаж

Шереметьево изнутри: Что никогда не видят пассажиры аэропортаThe Village узнал, как работает самый крупный аэропорт России

Фоторепортаж

Шереметьево изнутри: Что никогда не видят пассажиры аэропорта The Village узнал, как работает самый крупный аэропорт России

Её раскопали: Пешеходные улицы Москвы за месяц до открытия
Фоторепортаж

Её раскопали: Пешеходные улицы Москвы за месяц до открытияThe Village проследил за работой строителей в центре столицы

Фоторепортаж

Её раскопали: Пешеходные улицы Москвы за месяц до открытия The Village проследил за работой строителей в центре столицы

Минималистичная квартира для семьи, живущей за рубежом
Квартира недели
Минималистичная квартира для семьи, живущей за рубежом Аккуратная трёхкомнатная квартира в сдержанных тонах, с большой гостиной и отделкой из натуральных материалов
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Минималистичная квартира для семьи, живущей за рубежом
Квартира недели

Минималистичная квартира для семьи, живущей за рубежом Аккуратная трёхкомнатная квартира в сдержанных тонах, с большой гостиной и отделкой из натуральных материалов

Субботник The Village
Фоторепортаж
Субботник The VillageThe Village показывает, как прошёл ежегодный субботник издания в парке «Красная Пресня»
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Субботник The Village
Фоторепортаж

Субботник The Village The Village показывает, как прошёл ежегодный субботник издания в парке «Красная Пресня»