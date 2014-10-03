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ЮВ

Юля Выродова

На сайте с 20 сентября 2014

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Магазины

В торговом центре «Мега Белая Дача» откроется магазин Forever 21

В день открытия первые 300 покупателей получат в подарок наручные часы

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Магазины

В торговом центре «Мега Белая Дача» откроется магазин Forever 21 В день открытия первые 300 покупателей получат в подарок наручные часы

Ситуация

На дизайн-заводе Flacon пройдёт рождественская ярмарка «Другие вещи»

Ярмарка будет работать 13 и 14 декабря

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Ситуация

На дизайн-заводе Flacon пройдёт рождественская ярмарка «Другие вещи» Ярмарка будет работать 13 и 14 декабря

Ситуация

В торговом комплексе «Тишинка» пройдёт блошиная ярмарка

Рынок будет работать с 11 по 14 декабря на третьем этаже центра

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Ситуация

В торговом комплексе «Тишинка» пройдёт блошиная ярмарка Рынок будет работать с 11 по 14 декабря на третьем этаже центра

Новое место

Американская марка одежды Dockers открывает первый магазин в Москве

Первый московский магазин бренда появится в торговом центре «Метрополис»

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Новое место

Американская марка одежды Dockers открывает первый магазин в Москве Первый московский магазин бренда появится в торговом центре «Метрополис»

Ситуация

Казачьи дружины в декабре начнут патрулировать московские парки

Казаки будут помогать полиции бороться с курением и пьянством в неположенных местах

3
Ситуация

Казачьи дружины в декабре начнут патрулировать московские парки Казаки будут помогать полиции бороться с курением и пьянством в неположенных местах

Новое место

В торговом центре «Капитолий» открылась кондитерская Bakery By Men

В заведении можно купить макаруны, капкейки, торты и фигурное печенье

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Новое место

В торговом центре «Капитолий» открылась кондитерская Bakery By Men В заведении можно купить макаруны, капкейки, торты и фигурное печенье

Ситуация

На «Красном Октябре» 15 ноября пройдёт блошиная ярмарка

Маркет проведут 15 ноября в Центре Несовременного искусства на «Красном Октябре»

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Ситуация

На «Красном Октябре» 15 ноября пройдёт блошиная ярмарка Маркет проведут 15 ноября в Центре Несовременного искусства на «Красном Октябре»

Ситуация

Московские власти согласовали «Красный марш»

Шествие начнётся от площади Никитских ворот и завершится митингом в Новопушкинском сквере

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Ситуация

Московские власти согласовали «Красный марш» Шествие начнётся от площади Никитских ворот и завершится митингом в Новопушкинском сквере

Ситуация

В Москве стартовал фестиваль «Новое британское кино»

Показы пройдут с 28 октября по 9 ноября

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Ситуация

В Москве стартовал фестиваль «Новое британское кино» Показы пройдут с 28 октября по 9 ноября

Город

Работы по обновлению станции метро «Тульская» могут начаться в конце 2014 года

Готово несколько вариантов обновления, «которые отражают культурные особенности Тулы»

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Город

Работы по обновлению станции метро «Тульская» могут начаться в конце 2014 года Готово несколько вариантов обновления, «которые отражают культурные особенности Тулы»

Магазины

В «Европейском» открылся магазин одежды Michael Kors

Купить в новом Michael Kors можно женские одежду, сумки, обувь и аксессуары из осенне-зимней коллекции бренда

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Магазины

В «Европейском» открылся магазин одежды Michael Kors Купить в новом Michael Kors можно женские одежду, сумки, обувь и аксессуары из осенне-зимней коллекции бренда

Магазины

В шоу-руме «Хохловка» пройдёт акция по обмену одеждой

Поменяться вещами можно будет 11 октября в 15:00

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В шоу-руме «Хохловка» пройдёт акция по обмену одеждой
Магазины

В шоу-руме «Хохловка» пройдёт акция по обмену одеждой Поменяться вещами можно будет 11 октября в 15:00

Город

В Москве откроют ещё семь платных парковок под эстакадами

Семь новых платных парковок под эстакадами обустроят до конца года

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Город

В Москве откроют ещё семь платных парковок под эстакадами Семь новых платных парковок под эстакадами обустроят до конца года

Новое в Москве

В «Охотном ряду» открывается кафе Tutti Frutti

Новое заведение сети откроется 4 октября на нижнем уровне торгового центра

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Новое в Москве

В «Охотном ряду» открывается кафе Tutti Frutti Новое заведение сети откроется 4 октября на нижнем уровне торгового центра

Магазины

Topshop запускает линию одежды с Marques’ Almeida

Коллаборация появится 9 октября в магазинах марки в торговом центре «Европейский» и универмаге «Цветной»

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Магазины

Topshop запускает линию одежды с Marques’ Almeida Коллаборация появится 9 октября в магазинах марки в торговом центре «Европейский» и универмаге «Цветной»