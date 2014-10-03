Юля Выродова
На сайте с 20 сентября 2014
В торговом центре «Мега Белая Дача» откроется магазин Forever 21
В день открытия первые 300 покупателей получат в подарок наручные часы
В торговом центре «Мега Белая Дача» откроется магазин Forever 21 В день открытия первые 300 покупателей получат в подарок наручные часы
На дизайн-заводе Flacon пройдёт рождественская ярмарка «Другие вещи»
Ярмарка будет работать 13 и 14 декабря
На дизайн-заводе Flacon пройдёт рождественская ярмарка «Другие вещи» Ярмарка будет работать 13 и 14 декабря
В торговом комплексе «Тишинка» пройдёт блошиная ярмарка
Рынок будет работать с 11 по 14 декабря на третьем этаже центра
В торговом комплексе «Тишинка» пройдёт блошиная ярмарка Рынок будет работать с 11 по 14 декабря на третьем этаже центра
Американская марка одежды Dockers открывает первый магазин в Москве
Первый московский магазин бренда появится в торговом центре «Метрополис»
Американская марка одежды Dockers открывает первый магазин в Москве Первый московский магазин бренда появится в торговом центре «Метрополис»
Казачьи дружины в декабре начнут патрулировать московские парки
Казаки будут помогать полиции бороться с курением и пьянством в неположенных местах
Казачьи дружины в декабре начнут патрулировать московские парки Казаки будут помогать полиции бороться с курением и пьянством в неположенных местах
В торговом центре «Капитолий» открылась кондитерская Bakery By Men
В заведении можно купить макаруны, капкейки, торты и фигурное печенье
В торговом центре «Капитолий» открылась кондитерская Bakery By Men В заведении можно купить макаруны, капкейки, торты и фигурное печенье
На «Красном Октябре» 15 ноября пройдёт блошиная ярмарка
Маркет проведут 15 ноября в Центре Несовременного искусства на «Красном Октябре»
На «Красном Октябре» 15 ноября пройдёт блошиная ярмарка Маркет проведут 15 ноября в Центре Несовременного искусства на «Красном Октябре»
Московские власти согласовали «Красный марш»
Шествие начнётся от площади Никитских ворот и завершится митингом в Новопушкинском сквере
Московские власти согласовали «Красный марш» Шествие начнётся от площади Никитских ворот и завершится митингом в Новопушкинском сквере
В Москве стартовал фестиваль «Новое британское кино» Показы пройдут с 28 октября по 9 ноября
Работы по обновлению станции метро «Тульская» могут начаться в конце 2014 года
Готово несколько вариантов обновления, «которые отражают культурные особенности Тулы»
Работы по обновлению станции метро «Тульская» могут начаться в конце 2014 года Готово несколько вариантов обновления, «которые отражают культурные особенности Тулы»
В «Европейском» открылся магазин одежды Michael Kors
Купить в новом Michael Kors можно женские одежду, сумки, обувь и аксессуары из осенне-зимней коллекции бренда
В «Европейском» открылся магазин одежды Michael Kors Купить в новом Michael Kors можно женские одежду, сумки, обувь и аксессуары из осенне-зимней коллекции бренда
В шоу-руме «Хохловка» пройдёт акция по обмену одеждой
Поменяться вещами можно будет 11 октября в 15:00
В шоу-руме «Хохловка» пройдёт акция по обмену одеждой Поменяться вещами можно будет 11 октября в 15:00
В Москве откроют ещё семь платных парковок под эстакадами
Семь новых платных парковок под эстакадами обустроят до конца года
В Москве откроют ещё семь платных парковок под эстакадами Семь новых платных парковок под эстакадами обустроят до конца года
В «Охотном ряду» открывается кафе Tutti Frutti
Новое заведение сети откроется 4 октября на нижнем уровне торгового центра
В «Охотном ряду» открывается кафе Tutti Frutti Новое заведение сети откроется 4 октября на нижнем уровне торгового центра
Topshop запускает линию одежды с Marques’ Almeida
Коллаборация появится 9 октября в магазинах марки в торговом центре «Европейский» и универмаге «Цветной»