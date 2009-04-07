Аня Хрусталёва-Гехт
На сайте с 6 апреля 2008
Магазины
Винтаж Юли ВыдолобПо-хорошему, винтаж - это когда вещам не менее 10-15 лет (это просто устаревшая и вышедшая из моды одежда), но и не больше 70-80 (тогда она годится только для музейного архива). Эти тонкости (а также разницу между винтажом и ретро) различают только знающие люди. В повседневной практике винтажом оказываются очки, купленные на платформе Марк или лондонском блошином рынке, бабушкино...
Магазины
Винтаж Юли Выдолоб По-хорошему, винтаж - это когда вещам не менее 10-15 лет (это просто устаревшая и вышедшая из моды одежда), но и не больше 70-80 (тогда она годится только для музейного архива). Эти тонкости (а также разницу между винтажом и ретро) различают только знающие люди. В повседневной практике винтажом оказываются очки, купленные на платформе Марк или лондонском блошином рынке, бабушкино...
Ситуация
Не один дома. Обзор домашних вечеринокТо ли накопилась усталость от клубов, то ли захотелось самостоятельно фильтровать гостей, то ли сократился бюджет выходного дня - как бы то ни было, домашние вечеринки стали очевидным трендом. Впрочем, вполне ожидаемо:кто только не прогнозировал всплеск популярности хоум-забав. Домашние вечеринки - это и тихие посиделки под вино, и квартирник "Хулигана", и танцы в пижамах. А ещё...
Ситуация