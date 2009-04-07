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Аня Хрусталёва-Гехт

На сайте с 6 апреля 2008

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Винтаж Юли Выдолоб
Магазины
Винтаж Юли ВыдолобПо-хорошему, винтаж - это когда вещам не менее 10-15 лет (это просто устаревшая и вышедшая из моды одежда), но и не больше 70-80 (тогда она годится только для музейного архива). Эти тонкости (а также разницу между винтажом и ретро) различают только знающие люди. В повседневной практике винтажом оказываются очки, купленные на платформе Марк или лондонском блошином рынке, бабушкино...
33
Винтаж Юли Выдолоб
Магазины

Винтаж Юли Выдолоб По-хорошему, винтаж - это когда вещам не менее 10-15 лет (это просто устаревшая и вышедшая из моды одежда), но и не больше 70-80 (тогда она годится только для музейного архива). Эти тонкости (а также разницу между винтажом и ретро) различают только знающие люди. В повседневной практике винтажом оказываются очки, купленные на платформе Марк или лондонском блошином рынке, бабушкино...

Не один дома. Обзор домашних вечеринок
Ситуация
Не один дома. Обзор домашних вечеринокТо ли накопилась усталость от клубов, то ли захотелось самостоятельно фильтровать гостей, то ли сократился бюджет выходного дня - как бы то ни было, домашние вечеринки стали очевидным трендом. Впрочем, вполне ожидаемо:кто только не прогнозировал всплеск популярности хоум-забав. Домашние вечеринки - это и тихие посиделки под вино, и квартирник "Хулигана", и танцы в пижамах. А ещё...
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Не один дома. Обзор домашних вечеринок
Ситуация

Не один дома. Обзор домашних вечеринок То ли накопилась усталость от клубов, то ли захотелось самостоятельно фильтровать гостей, то ли сократился бюджет выходного дня - как бы то ни было, домашние вечеринки стали очевидным трендом. Впрочем, вполне ожидаемо:кто только не прогнозировал всплеск популярности хоум-забав. Домашние вечеринки - это и тихие посиделки под вино, и квартирник "Хулигана", и танцы в пижамах. А ещё...